又有知名日本拉麵品牌來台！由拉麵奇才「橋本友則」（Tomonori Hashimoto）創立的兩大傳奇品牌—真鯛拉麵「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，連年蟬聯日本美食權威指標評鑑平台Tabelog「百名店」榮譽，在東京本就是超人氣的排隊名店，業者宣布兩品牌將同時進駐台北中山區，2026年1月31日正式試營運。
台北將迎來兩家在東京的排隊人氣拉麵品牌！橋本社長於東京錦糸町接續創立拉麵品牌，2016 年創立的「麵魚」以鮮魚系拉麵領軍，用大量真鯛魚骨勾勒出海洋的深邃，開業當年即榮獲業界最負盛名的「 TRY 拉麵大賞」的新人大賞，更在日本美食權威指標Tabelog中獲得「百名店」殊榮，拿下3.63的高分。 2018 年開幕、僅幾步之遙的「滿雞軒」，則以溫潤鴨肉演繹大地的鮮甜，兩者皆多次入選 Tabelog 百名店。
兩大品牌同時來台 同一家店可吃到兩家風味
此次來台，兩大品牌同時進駐於中山區老宅內同一處，顧客可以無需跨國、更無需跨區，在同一個屋簷下即可體驗「魚、鴨」兩種風味。
「真鯛らーめん 麺魚」真鯛湯頭6小時熬煮！有清湯、濃湯兩選擇
曾勇奪《電視冠軍》節目「東京拉麵職人錦標賽」優勝的橋本社長表示，主打真鯛拉麵的「麵魚」，特色是堅持選用愛媛縣宇和島產的頂級真鯛製作，靈魂湯頭僅以大量魚骨和水精心熬煮六小時以上至乳化。美味的關鍵在於對魚骨部位的精準分配，「清湯」選用魚中骨與油脂豐盈的腹骨熬煮，淬煉出清甜風味；「濃湯」則選用膠質飽滿的魚頭，輔以少量雞爪增添醇厚稠度，有豐富魚脂與鮮味。
裡頭的魚肉選用真鯛腹骨部位，歷時 2 小時蒸煮後細心手工剝取，出餐前炙燒堆疊焦香層次，每碗拉麵約提供 15 克的肉量。叉燒則嚴選台灣優質豬肉，採低溫烹調保留柔嫩，並以櫸木煙燻賦予清雅的木質香氣，搭配清脆的小松菜。
「中華そば 満鶏軒」以鴨高湯為特色 配料有鴨胸與鴨腿
另一品牌「滿雞軒」同樣也是 Tabelog「百名店」之外，更是有3.74高分。以罕見的「100% 鴨高湯」為特色，湯頭是取出鴨胸、鴨腿後的整副鴨架與清水歷時慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，透過精準火候及細膩的去雜技巧，營造出清爽卻不失深度的湯頭底蘊，提供「鹽味」、「醬油」兩款經典湯底選擇。
配料則是燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮，清香而完美。
業者更補充提到，兩品牌在台灣委請台灣拉麵界指標性的製麵廠「虎軒製麵」共同研發麵條，製作出四款，確保每根麵條都能完美掛湯、與個性鮮明的不同湯頭相融，即使在乾拌狀態，也能呈現嚼勁與風味的和諧律動。
📍店家資訊：
◾店名：真鯛らーめん 麺魚 中山店、中華そば 満鶏軒 中山店
◾店家地址：台北市中山區中山北路二段 84 巷 37 號
◾營業時間：週一到週日 11:00～21:30（最後點餐時間 21:00）
◾開幕試營運日期：2026 年01月31日
◾排隊規則：進店選擇品牌後掃描 QRCode 取號，依序在戶外排隊等待，每一輪為 12 人
「雞湯桑」 邀請Ramen Mitaba 主理人佐野真伊合作 主打泡系拉麵
另外，源自東京、以雞白湯拉麵為核心的品牌「雞湯桑」則是宣布，將於1月30日至2月1日展開為期三天的限定快閃活動。
本次特別邀請日本新世代拉麵職人代表、東京知名拉麵名店 Ramen Mitaba 主理人 佐野真伊師傅 親臨合作。
本次限定企劃以女性職人的創作視角為核心，選擇風味細膩、層次豐富的「泡系拉麵」作為主要呈現形式，湯面覆以豆乳製成的細緻泡沫，搭配香辣紅油與特製絞肉所堆疊出的濃郁香氣，並以檸檬點綴提味，在清爽與厚實之間取得平衡。
本次活動，以「漂浮紅油豆乳拉麵」作為本季主打聯名新品，搭配前菜「明太子雞肉時蔬海苔包」，飲品則可選擇「洛神紅霞氣泡飲」，「漂浮紅油豆乳拉麵」（售價 298 元）及「春暖豆乳雙人套餐」（售價 649 元）將於 2月2日至 4月30日期間於全台門市續賣，2月15日至 2月22日凡點購「春暖豆乳雙人套餐」，即可獲得「阿爾法餐飲馬年賀歲組」乙組（數量有限，送完為止）。
資訊來源：真鯛らーめん 麺魚、中華そば 満鶏軒、雞湯桑
另外，源自東京、以雞白湯拉麵為核心的品牌「雞湯桑」則是宣布，將於1月30日至2月1日展開為期三天的限定快閃活動。
本次限定企劃以女性職人的創作視角為核心，選擇風味細膩、層次豐富的「泡系拉麵」作為主要呈現形式，湯面覆以豆乳製成的細緻泡沫，搭配香辣紅油與特製絞肉所堆疊出的濃郁香氣，並以檸檬點綴提味，在清爽與厚實之間取得平衡。
本次活動，以「漂浮紅油豆乳拉麵」作為本季主打聯名新品，搭配前菜「明太子雞肉時蔬海苔包」，飲品則可選擇「洛神紅霞氣泡飲」，「漂浮紅油豆乳拉麵」（售價 298 元）及「春暖豆乳雙人套餐」（售價 649 元）將於 2月2日至 4月30日期間於全台門市續賣，2月15日至 2月22日凡點購「春暖豆乳雙人套餐」，即可獲得「阿爾法餐飲馬年賀歲組」乙組（數量有限，送完為止）。