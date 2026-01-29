我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101壯舉後，前總統蔡英文隨即發文祝賀，不僅逐一點名感謝，連發聲節奏也搶在現任總統賴清德之前，政治訊號形成鮮明對比。對於小英近來動作頻頻，背地裡在打什麼算盤？前立委郭正亮直言，蔡英文有她的力量在選，「非新系」現階段必然會投射蔡成為盟主。郭正亮28日在政論節目《綠也掀桌》中直言，蔡英文近期的一連串動作，絕非單純關心公共議題，而是「有她自己的政治力量要運作」。他指出，由「小英教育基金會」創辦的「想想論壇」，去年10月改版再出發，這件事本身就是一個重要訊號；再加上霍諾德事件中，蔡英文比賴清德早約4分鐘發文，且刻意提及市府角色，反觀賴清德隻字不提台北市長蔣萬安。郭正亮分析，蔡英文並非靠「英系」在運作，因為英系人數本就不多，真正成形的是所謂的「非新系」力量，如今這股勢力正逐漸把蔡英文投射為實質盟主，這是必然發展。他舉例指出，包括綠委陳亭妃等人，本就與蔡英文路線接近，而蔡的影響力也開始滲入中央與地方人事布局。郭正亮進一步點出，行政院長人選恐成為未來角力的關鍵變數，若年底高雄市長選舉出現翻盤，陳其邁一旦輸掉這塊版圖，回鍋中央、接任行政院長的可能性，並非不存在；但賴清德也可能力推行政院副院長鄭麗君上位，形成另一條路線。尤其若賴打算讓鄭麗君參選台北市長，只要得票數高於當年姚文智、李應元，便可被包裝為「雖敗猶榮」，再順勢回鍋接掌行政院。