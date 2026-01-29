我是廣告 請繼續往下閱讀

賈永婕回應是否參選市長！直言對從政完全沒興趣

▲賈永婕否認參選市長選舉。（圖／記者吳翊緁攝）

賈永婕：任內不再開放攀爬 喊話阿湯哥來拍電影

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101成功，也透過Netflix直播讓世界看見台灣。外界敲碗台北101董事長賈永婕是否有機會角逐台北市長？以及未來是否有機會開放更多攀岩好手挑戰徒手攀爬台北101，賈永婕也正面回應不可能參選，以及攀爬挑戰正式結束，任內不可能再開放攀爬挑戰。賈永婕針對是否有機會參選市長選舉，她坦言「，要能夠承擔台北市長這個重責大任，需要交給很有市政經驗的人，把選舉交給有經驗的政治人物」。至於副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰貼文中稱「台灣101」，賈永婕強調，沒有改名的必要性，外界一直討論或批評這件事，「但我真心認為沒什麼好講的，就是泛政治化的議題，不用改名，他就是台北101，伴隨著我們長大的地標名，它就位在台灣，沒有必要在文字上討論」。，當被問到拍電影是否有機會，她也笑喊「要看是誰來？要給我做這件事情的動力，阿湯哥就可以」。她也直言，這次挑戰很難直接量化收益，但光是在這麼短時間內佔據全球目光，就是很成功的事情，讓大家看到不一樣的台灣，很多外國友人也說沒想到台灣願意且敢接受這個挑戰，背後的精神值得被看見。