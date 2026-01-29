我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於CBA北京北汽隊的「台灣隊長」陳盈駿，日前在帶領球隊客場險勝山西汾酒後，竟在退場途中遭到主場球迷惡意「口水攻擊」。此舉不僅讓陳盈駿當場震怒，更驚動CBA聯盟開出9萬台幣的罰單，試圖整頓崩壞的賽場風氣。此外，陳盈駿的球員妻子郭佳紋也忍無可忍，發聲痛批：「吐口水真的太沒水準。」26日晚間，陳盈駿展現大將之風，攻下14分、6助攻，助北京以87：86一分險勝山西，並送給主隊三連敗。或許是戰況膠著引燃了不理性的情緒，當陳盈駿與外籍隊友杰曼（Eugene German）緩步走進球員走道時，看台上的山西球迷不僅爆發叫囂，更有惡劣觀眾由上而下朝陳盈駿吐口水。根據現場流出的畫面顯示，陳盈駿頭部與臉部疑似遭到波及，他隨即停下腳步、面露怒色，並立刻向現場保全反映。隊友雷蒙見狀也第一時間上前護航，對著觀眾席霸氣怒吼：「罵就算了，但不能吐口水。」事件延燒至社群平台，陳盈駿的妻子、前台電女籃好手郭佳紋忍無可忍，在個人IG限時動態發聲痛批：「輸贏是一回事，吐口水真的太沒水準了吧！」她強調比賽可以有情緒，但應保有基本的底線，「吐口水真的不行。」這番言論獲得網友一面倒支持，紛紛感嘆職業球員即使在客場也應該得到基本的尊重。針對這場脫序的場邊風波，CBA聯盟迅速啟動監管機制。官方公告指出，由於山西賽區管理不善，未能有效制止球迷的挑釁行為，正式處以山西汾酒俱樂部2萬人民幣（約新台幣9萬元）罰款，並在「賽場記分制度」中記錄3.75 分。值得注意的是，北京隊外援杰曼因在混亂中向球迷做出挑釁手勢，竟足足吞下3萬人民幣（約13.5萬台幣）的罰單。聯盟重申，若主場違規記分持續累積，未來不排除祭出「無觀眾比賽」的最嚴厲處分，以維護賽場秩序。