▲林宥嘉在IG限時動態分享張惠妹的側拍照，她露出蕾絲內搭，小露事業線。（圖／林宥嘉IG@yogalin_official）

▲Sam發布張惠妹同造型、不同姿態的照片，並甜蜜稱讚女友。（圖／姚善鏞IG@sam_modx5）

53歲華語樂壇天后、「妹神」張惠妹（阿妹）與小6歲調酒師男友Sam（姚善鏞）愛情長跑約14年，小倆口不定時公開放閃光彈，近日歌手林宥嘉在粉專上傳阿妹的性感照片，Sam更早之前也發了同系列的美照，甜蜜地稱讚女友：「美成這樣啦！」昨（28）日，林宥嘉在IG限時動態分享一張張惠妹的側拍照，可見天后綁著頭巾，化濃妝，戴著無框鑲鑽眼鏡，穿西裝外套內搭蕾絲內衣，隱約露出黑影深溝，還作勢嘟嘴，模樣相當嫵媚。林宥嘉表示，因為張惠妹太不喜歡經營社群媒體，連他都看不下去，「之後姐沒發的側拍照可能從我這裡發...張惠妹的小編這職位厲害，我拿下！」而阿妹男友Sam也在IG發布張惠妹同造型、不同姿態的照片，並寫下：「美成這樣啦！」這已經不是Sam第一次隔空對張惠妹傳情，2023年年8月9日，阿妹迎來51歲生日，Sam在IG發文，透露有網友發問，今天阿妹生日，可不可以發一下小倆口同框的圖文，他爽快答應，怎料，發布的照片居然是兩支情侶牙刷，並標記張惠妹的帳號，寫下「生日快樂」還附上一顆愛心，背景音樂則是葛西瓦的〈我愛你沒有辦法〉，雖然不是兩人真的合照，但間接放閃光，已經相當難得。除了秀恩愛，Sam也相當保護阿妹，2024年9月，週刊爆料張惠妹預計重新裝潢位於北市南港區價值2億元、總坪數185坪的7層別墅豪宅，疑似準備作為婚房，她的男友Sam在臉書和IG發文：「感謝週刊報導，感覺結了好多次！謝謝大家的祝福，沒有婚啦！更謝謝大家的關心，請不要再用文字傷害阿妹了！」罕見發聲護女友。過去張惠妹只要舉辦公開演出，Sam幾乎每次都會發文幫女友宣傳，成為阿妹背後最堅強的後盾，其實兩人感情非常穩定，阿妹每年都會和Sam回台東參加聯合豐年祭，Sam也經常跟著女友跑世界巡演，阿妹亦以各種形式支持男友在家鄉台東新開的酒吧「希拉海」，雙方相互支持各自的事業，彼此的家人也早就認可這段感情，已經不差那一張結婚證書。