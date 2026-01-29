近日美國傳出一起令人動容的救援故事！動物救援組織「Dog Squad」連續2年救出兩隻大白熊犬，先是在2024年救回因傷勢過重而右前腿被截肢的大白熊犬伯尼（Bernie），沒想到組織在1年後又遇到一隻面臨安樂死、腿也必須截肢的大白熊犬阿提克斯（Atticus），兩隻狗狗不只長得相似，截肢的腿都在同一側。組織下定決心釐清牠們的關係，一驗DNA發現兩隻狗狗竟是兄弟，如今再度相逢讓無數網友們看哭。
連兩年收容所救回白狗！2隻狗狗「同腿竟都被截肢」
美國動物救援組織「Dog Squad」創辦人珍娜（Jenna）與蘭迪（Randy）近日分享一則讓人鼻酸的故事，兩人在2024年2月從收容所救援一隻傷勢嚴重的大白熊犬伯尼（Bernie），伯尼當時因為狀況太過嚴重引發排斥反應，不得已將牠的右前腿截肢，後來兩人將伯尼收養，成為兩人的愛犬。
但珍娜在一年後竟又在收容所名單中，發現一隻叫阿提克斯（Atticus）的大白熊犬，牠長得和伯尼幾乎一樣，因感染危機面臨安樂死的命運，而阿提克斯同樣因傷勢嚴重必須進行截肢手術，且截肢的地方更與伯尼是同一側腿。
「同腿被截肢」2隻大白熊犬身世解謎！驗DNA竟是親兄弟
珍娜透露，伯尼平常對大型公狗並不友善，但一見阿提克斯卻不同以往，兩隻狗狗搖著尾巴熱烈地互相打招呼，如同多年不見的老友一樣。為了探查兩隻狗狗的關係，救援組織進一步為阿提克斯驗DNA，沒想到結果顯示，伯尼與阿提克斯竟是親兄弟。
如今兩兄弟不只外表長得一樣，甚至有著相同的命運，同側腿都被截肢，也都被救援組織拯救，讓珍娜驚呼「這感覺太不真實了，在統計學上幾乎是不可能的」。目前兩隻狗狗雖然住在不同家庭，但只要重聚仍是彼此的靈魂夥伴。
資料來源：Dog Squad
