台灣人在2025年有多達673萬人次遊客飛往日本旅遊，住宿舒適度也是一趟旅遊是否完美重要的條件。近期就有民眾在福岡一間旅館發現評價中，竟然藏著「台灣人才懂的留言」 ，且一看完之後就讓他立刻決定退訂另尋其他住處，內容曝光也引爆超過3萬名網友狂讚：「謝謝好心人」。
台灣人才看得懂的暗號！台語版摩斯密碼內容曝光
近期有民眾在社群Threads上分享，自己準備要飛往日本福岡旅遊，也已經訂好了當地的飯店，隨後心血來潮查看了一下該飯店的Google評價，結果在一顆星的行列中，看到了極度熟悉的用字遣詞，一看就知道是台灣人留下。
這位台灣旅客在評價中，用台語書寫：「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，五告細更，住起來五告金丟，丸轉謀Relex誒剛尬。」翻譯成中文大意為「你如果看得懂，最好不要來，有夠小間，住起來有夠緊張，完全沒有放鬆的感覺」。
當事人看見這則「摩斯密碼內容」之後，也立刻決定取消訂房並重新尋找住宿地點，最終也找到了價格相近，但房間卻大上了一半的更好住處，讓他忍不住表示：「謝謝呆灣狼」。
貼文曝光後，也吸引超過3萬名網友驚呼，「謝謝好心人，很多旅館房間看照片根本不准」、「真的只有台灣人才看得懂」、「這個專屬台灣人的密語是什麼啦好可愛」、「但一顆星太明顯，溫馨台灣人不是都會順道留五顆星避免被刪」。
只有台灣人看得懂！她寫「5星負評」讓同鄉避地雷
事實上，這已經不是第一次台灣人出國在外旅遊時，使用台灣人才看得懂得台語打字法讓同鄉避雷了！在2025年10月時，就有民眾在美國奧蘭多旅遊，卻在當地餐廳吃到太油膩的食物，於是留下「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，並給予5顆星。
評價翻譯成中文就是：「我覺得食物有夠油，而且價格又貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來」，但因為美國老闆看不懂，於是在評論按了愛心並感謝支持，希望客人能再度到訪。
直到2個月過後，有了另一組台灣人打算要前往這間餐廳用餐，卻看到了這則評論之後，才順利避雷成功，大讚：「看到超過一萬多個評價好評，看到這一則只有台灣人看得懂的評價，謝謝好心人」，最終貼文也爆紅，引來留下了「5星負評」的當事人回應：「舉手之勞，不足掛齒！」
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有民眾在社群Threads上分享，自己準備要飛往日本福岡旅遊，也已經訂好了當地的飯店，隨後心血來潮查看了一下該飯店的Google評價，結果在一顆星的行列中，看到了極度熟悉的用字遣詞，一看就知道是台灣人留下。
這位台灣旅客在評價中，用台語書寫：「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，五告細更，住起來五告金丟，丸轉謀Relex誒剛尬。」翻譯成中文大意為「你如果看得懂，最好不要來，有夠小間，住起來有夠緊張，完全沒有放鬆的感覺」。
貼文曝光後，也吸引超過3萬名網友驚呼，「謝謝好心人，很多旅館房間看照片根本不准」、「真的只有台灣人才看得懂」、「這個專屬台灣人的密語是什麼啦好可愛」、「但一顆星太明顯，溫馨台灣人不是都會順道留五顆星避免被刪」。
只有台灣人看得懂！她寫「5星負評」讓同鄉避地雷
事實上，這已經不是第一次台灣人出國在外旅遊時，使用台灣人才看得懂得台語打字法讓同鄉避雷了！在2025年10月時，就有民眾在美國奧蘭多旅遊，卻在當地餐廳吃到太油膩的食物，於是留下「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，並給予5顆星。
評價翻譯成中文就是：「我覺得食物有夠油，而且價格又貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來」，但因為美國老闆看不懂，於是在評論按了愛心並感謝支持，希望客人能再度到訪。
資料來源：Threads