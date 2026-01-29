李多慧遭林妍霏醜化延燒！曝她私下真實面　高EQ反擊：還是做自己

我是廣告 請繼續往下閱讀

李多慧遭林妍霏醜化！高EQ反擊：還是做自己

▲李多慧（右）今出席運動品牌好友活動。（圖／記者吳翊緁攝影）

中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧今（29）日出席運動品牌好友活動，大批粉絲、媒體守候，只為一睹女神丰采，許久沒有公開活動的李多慧，周邊話題滿滿，稍早她被問及先前遭喜劇演員林妍霏於脫口秀嘲諷口音、影射抽菸喝酒一事，展現高情商回應，對方上週傳訊息親自道歉，李多慧日前遭林妍霏於脫口秀模仿口音，還被嘲諷抽菸、喝酒等舉止，事後拍攝影片，自認狀態不受影響，今稍早她露面談及此事，透露林妍霏上週私下傳訊息向自己道歉，，李多慧同時表示，平時也喜好看搞笑、喜劇影片，能夠理解這類型的玩笑話，不會往心裡去。事實上，本月12日李多慧就針對林妍霏嘲諷作出回應，外界最關注的「私下是否吸菸」傳言，她拍片強調：「我真的、真的、真的不喜歡抽菸。」坦言看到自己中文表達、聲音語調有關的討論，不受太大打擊，將其視為自我調整與成長的機會，同時喊話，今年度仍會持續在台應援工作，希望大家能夠繼續喜歡、支持她，並以一句「謝謝，愛你們」作結尾。