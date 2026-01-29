🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，1月30日至2月1日限時3天，同樣有不少買1送1、買2送2好康。換算單件平均特價來看，黑松沙士紅柚風味18元、味味A黑蒜豚骨湯麵20元、伴點巧克力牛奶13元、蠟筆小新布丁牛乳20元、百吉棒棒冰13元、青梅飲／蜂蜜紅蔘茶20元、得意掛式抽取廚房紙巾300抽59元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是1月28日至2月1日，超過10款都是半價以下商品，若換算成平均特價，王子杯麵牛肉湯麵25元、雙月花生點心麵20元、可口可樂水蜜桃口味18元、康普茶18元、77乳加濃巧酥10元、麥芽脆心黑巧克力28元、盛香珍蒟蒻40元、蔥蒜花生70元、31BR冰淇淋50元、舒潔女性濕式衛生紙20元。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，1月30日至2月1日限時登場，包括FMC天然水1公升平均15元、芒果百香雪酪冰棒平均20元、好麗友巧克力派平均15元、米香脆奶昔平均35元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」至2月1日，共4款商品是半價以下，包括韓國樂天優格碳酸飲平均15元、農心海鮮烏龍麵平均25元、農心安城湯麵平均25元，此外，靠得住日用懶人褲4片+1件原價118元、特價49元，相當於4.2折。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，針對過年大掃除，1月29日上午9時開賣浴室噴槍清潔劑600毫升45元、增艷漂白水2公升45元；冬季保養品也有好康，Loshi馬油滋潤乳液485ml平均120元、Loshi馬油滋潤護膚霜220g單罐特價99元，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，1月30日至2月1日限時3天，同樣有不少買1送1、買2送2好康。換算單件平均特價來看，黑松沙士紅柚風味18元、味味A黑蒜豚骨湯麵20元、伴點巧克力牛奶13元、蠟筆小新布丁牛乳20元、百吉棒棒冰13元、青梅飲／蜂蜜紅蔘茶20元、得意掛式抽取廚房紙巾300抽59元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠是1月28日至2月1日，超過10款都是半價以下商品，若換算成平均特價，王子杯麵牛肉湯麵25元、雙月花生點心麵20元、可口可樂水蜜桃口味18元、康普茶18元、77乳加濃巧酥10元、麥芽脆心黑巧克力28元、盛香珍蒟蒻40元、蔥蒜花生70元、31BR冰淇淋50元、舒潔女性濕式衛生紙20元。
門市「限時殺5日」至2月1日，共4款商品是半價以下，包括韓國樂天優格碳酸飲平均15元、農心海鮮烏龍麵平均25元、農心安城湯麵平均25元，此外，靠得住日用懶人褲4片+1件原價118元、特價49元，相當於4.2折。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，針對過年大掃除，1月29日上午9時開賣浴室噴槍清潔劑600毫升45元、增艷漂白水2公升45元；冬季保養品也有好康，Loshi馬油滋潤乳液485ml平均120元、Loshi馬油滋潤護膚霜220g單罐特價99元，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！