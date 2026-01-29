對此，《NOWNEWS今日新聞》也同步詢問富邦育樂及寶兒，截稿前尚未獲得回應。

▲寶兒去年底在寫真書發表會上證實與富邦育樂分道揚鑣。（圖／記者葉政勳攝影）

SJ來台開球成導火線 追星傳聞甚囂塵上

▲利特（右起）、始源、神童9/21受邀前往臺北大巨蛋擔任開球嘉賓，被傳是引發事件的開端。（圖／記者張一笙攝）

寶兒罕見正面回應 親自否認追星指控

▲寶兒否認利用職務之便，跟另一名成員KAPO一同追星追到休息室。（圖／翻攝自Threads）

前台灣女團成員、富邦悍將前啦啦隊員寶兒近期確定與富邦育樂分道揚鑣，本以為雙方是和平分手，未料近期卻爆出她離開球團的原因，竟與「追星事件」有關，引發外界熱議。不過對於外界傳聞，寶兒今（29）日罕見透過社群對外發聲，直言：「我根本沒去貴賓室也沒有追星！」根據《三立新聞網》報導，去年9月21日韓國超人氣男團SUPER JUNIOR L.S.S.小分隊成員利特、始源、神童來台擔任開球嘉賓時，疑似有啦啦隊成員進入貴賓室追星，導致韓國經紀公司不滿，進而影響後續合作。相關爆料一出，立刻在社群掀起討論，也讓當事人被推上風口浪尖。消息指出今年未獲球團續約的成員之一Kapo與另一位成員寶兒就被點名涉及其中，2人也因此在賽季結束後未被球團留用，由於事件牽扯到當紅韓團，加上「違反工作分際」的指控相當敏感，不少網友迅速站隊討論，質疑球團管理與當事人行為是否失當，輿論一度發酵。面對甚囂塵上的傳聞，寶兒本人終於不忍出面說明，她透過社群平台發文澄清，語氣無奈又直接，強調相關說法「消息不正確」，並清楚表示自己「根本沒有去貴賓室，也沒有追星！」簡短卻明確的回應，等同正面否認外界所有指控，也讓事件出現不同走向，讓不少網友開始質疑最初爆料的真實性。儘管寶兒已公開澄清，但事件仍持續延燒，關鍵在於球團與相關單位並未同步對外說明完整過程，使得外界只能依賴片段資訊自行拼湊，也有網友指出在缺乏正式調查與說明前，單憑「聽說」就將未續約與追星畫上等號，對當事人並不公平。尤其在啦啦隊不僅僅是公眾人物，更是與粉絲文化高度綁定的現況下，其中界線如何拿捏，本就容易被放大檢視。