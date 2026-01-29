我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣餐飲品牌「鼎泰豐」在中國華北爆出經營權糾紛，其中4家門市迅速改掛「劉家宴」招牌，不只完全複製鼎泰豐菜色，還傳出要進駐台北信義區。對此，台灣基進市議員擬參選人吳欣岱指出，山寨鼎泰豐這種借殼上市的手法，包裝成商業行為，但同時服務著政治敘事。中國北京巨人控股公司取得「鼎泰豐」商標後，在中國設立北京恒泰豐餐飲公司，在華北地區經營門市，但卻爆出經營權之爭，遭解職的前董事長韓家宸成立「劉家宴」，幾乎完全複製鼎泰豐菜色、設備，華北業績最好的4間鼎泰豐門市也改掛劉家宴品牌，甚至傳出2月要進軍台北信義區，被視為「山寨鼎泰豐」。台灣基進北市黨部主委、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書發文，儘管爸爸常說以前在北捷工作的時候，和同事吃的台北狗不理湯包才叫正宗，但自己超愛吃鼎泰豐，小時候家裡端午節的湖州粽，鼎泰豐的味道跟奶奶包的一模一樣，對她來說，鼎泰豐不只是好吃，而是很具體地連結著「家的味道」，也因此看到鼎泰豐在中國的相關新聞，心情其實是複雜的。吳欣岱指出，中國體系的鼎泰豐，傳出股權與經營權結構不透明、金流不清，甚至涉及內部爭議；同時，北京的鼎泰豐門市被爆出將改以「劉家宴」的新名稱重新登場，被外界形容為走向「山寨版鼎泰豐」的路線，也就是說，原本借用台灣品牌光環建立起來的名聲，正在被抽換、改造，逐步切割與台灣本店的連結。吳欣岱分析，這其實不是單一企業的問題，而是一整套已經看過很多次的模式：先借殼上市、借名經營，累積市場與信任，等時機成熟，再慢慢去台化、本土化，最後變成「中國自己的品牌故事」。這種操作，包裝成商業行為，但背後同時服務著政治敘事。吳欣岱說，與其單純憤怒，不如把這次當成一個提醒。們支持一家餐廳，表面上是在吃一頓飯，實際上也是在支持它背後所依附的制度、價值與選擇。也因此會更珍惜、也更願意持續支持那些扎扎實實在台灣經營、資金透明、尊重台灣社會、一步一腳印走到今天的本土餐飲品牌。尤其在港湖，其實有很多這樣的小店。記取教訓，保持清醒，把每一餐，留給值得支持的台灣味。