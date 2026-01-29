我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區驚見駭人一幕！社群網站上日瘋傳一段驚悚影片，一名女童27日晚間騎著學步車行經民族路408巷口時，路上竟驚見一條長達2公尺的巨蟒，悠悠哉哉在馬路上逛大街。而女童見狀後，騎著學步車繞過巨蟒，表情淡定。畫面曝光後，瞬間掀起網友熱議。從畫面中可見，當時穿著花色上衣的女童騎著黃色學步車，從巷弄內緩緩往前行駛。沒想到，在巷口處竟突然冒出一條長約2公尺的巨蟒。女童見狀後，先是暫停一下動作，而後並未直接往後退開，反而繞過蛇頭繼續往前。過程中女童還不斷盯著巨蟒看，相當驚險。據了解，這條球蟒有飼主飼養，平時會帶寵物出門散步，且其家中也不只這一條蛇，至於影片中的女童則是飼主的女兒。對此，新北市動保處表示，目前尚未接獲相關通報。依《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所應使用牽繩或籠具等防護措施，妥善控管動物行動。若查證未依規定辦理，最高可處1萬5千元罰鍰；另轄區蘆洲分局表示，若證實為有人飼養，可依《道路交通管理處罰條例》第84條，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。