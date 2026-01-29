我是廣告 請繼續往下閱讀

帶孩子重返留學舊地的溫馨旅程，卻意外變成人生急轉直下的噩夢。一名擁有成功大學博士學位的越南籍女子，去年9月入境台灣時，赫然被告知積欠高達2,000多萬元稅金、遭限制出境，最終因無法工作與返國，一度帶著年幼孩子流落街頭。根據《聯合新聞網》報導，范姓女子2018年取得成功大學博士學位後返回越南，因仍有獎學金尚未請領，便將自己的金融帳戶交由當時就讀中文系的阮姓室友代為處理相關申請。之後她前往德國工作、結婚並生子，多年來未再關注該帳戶動向。直到去年9月20日，范女帶著1歲多的兒子以觀光名義入境台灣，卻在機場被移民署告知已遭境管。原因是她名下帳戶出現異常巨額金流，經認定積欠2000多萬元稅金，必須全數繳清才能解除出境限制，讓她當場錯愕不已。突如其來的境管，讓范女的處境急轉直下。由於簽證期限有限，她無法在台合法工作，生活資金迅速告罄，只能四處借宿、求助無門，獨自帶著幼子在台灣苦撐。相關單位的行政程序尚未釐清，她卻已先一步陷入生存危機。情況直到去年11月才稍有轉機，范女的丈夫特地從德國趕來台灣，先行將孩子接回照顧，但范女本人仍因稅務與出境限制問題，被迫繼續滯留台灣，進退兩難。帳戶是否遭冒用、實際金流來源為何，仍待相關機關進一步釐清。一個因信任而交付帳戶的決定，多年後卻演變成天價欠稅與人生停擺的困局。這起事件也再度引發外界對帳戶安全、跨國稅務責任與行政救濟機制的關注。