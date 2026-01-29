我是廣告 請繼續往下閱讀

▲砍傷土風舞老師的嫌犯，犯案後闖進國道一號遭撞骨折。（圖／翻攝高速公路資訊網）

台中大雅今日上午發生駭人砍人案！一名62歲李姓女子在公園準備教舞時，遭35歲張姓男子持刀瘋狂猛刺，甚至在倒地後遭二度折返攻擊，李女全身中8刀、頸部傷口達10公分，負傷逃往工廠求救，並打給兒子稱「快來！媽要死了」隨後送醫插管搶命。行兇的張男隨後在逃往國道途中，意外遭車撞擊骨折落網，另外，張男案發前曾發布4千多字「預告文」，內容控訴地方官員怠惰、不滿社區噪音，更因先前種植大麻遭判刑5年6月定讞，自認司法不公，他在文中流露絕望，向親友告別稱選擇這條路是為了「解脫」，並寫下「下輩子若能當好人再當家人」等語，全案目前依殺人未遂罪嫌偵辦。事發在今天上午8時許，62歲李姓女子前往公園教舞時，遭35歲張男主動攀談，不料對方竟突掏短刀瘋狂猛刺，李女倒地後，張男一度離去又折返二度揮刀，重傷的李女拚命逃往鄰近工廠求救，大家喊「救命！我被攻擊！」，工廠員工見其頸部血流不止，趕緊協助止血並報警。李女在生死關頭撥通兒子電話，絕望喊道「快來，媽要死了」，然而，李女送醫時雖意識清楚，但全身共有8處刀傷，尤其頸部傷口長達10多公分，已緊急插管手術。至於行兇的張男，犯案後徒步逃往國道一號大雅交流道附近，卻意外遭轎車撞擊，導致大腿骨折、意識模糊送醫，警方在張男身上搜出兩把兇刀，目前全案已依殺人未遂罪嫌偵辦中。調查發現，張男在犯案前，已事先在網路上發布「預告文」，控訴地方立委、議員、里長、市府環保局及1999專線集體怠惰，甚至連媒體報導也令他感到不滿，更無法忍受三和社區日益複雜的現況，舉凡公園周圍逆向違停或打球、跳舞的噪音都讓他感到不滿。此外，文中張男自稱因種植火麻被抓判刑，控訴司法不公。原來，張男在2023年僅花了150元的低廉價格從網路購入「火麻種子」，隨後成功培育出多達93株的成品，還試圖透過社群平台以每株5000元的高昂價格對外販售，最終遭台北市大安警分局逮捕歸案。儘管張男在法庭上極力辯解，但經鑑定確認該植物實為大麻屬的一種，台中地院審理後依《毒品危害防制條例》之「意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪」判處有期徒刑5年6月。張男對此結果感到不服，一路提出上訴，案件最終推進至最高法院。然而法院經過審查後認為原判決並無違誤，裁定駁回上訴，全案於日前正式定讞，張男必須入獄服刑。就在在情緒爆發的邊緣，張男不僅寫下「歡迎來殺人，人很多很好殺！」等驚悚恫嚇文字外，更留言向親友告別，表示自己是為了尋求「解脫」才選擇踏上絕路，並叮囑家人朋友不要為其感到難過。他坦言若有下輩子，希望自己能當個「好人」再與大家相聚，最終以一句「先上路了，掰」作為告別。關於張男所發布的這些控訴與道別訊息，究竟與本起案件有何具體關連，目前檢警仍持續深入追查，有待後續調查釐清。