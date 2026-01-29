影音社群平台 YouTube 與電商龍頭蝦皮購物今（29）宣佈結盟，正式在台灣啟動「YouTube Shopping 聯盟計畫」。這項合作將打破「觀看」與「購買」的界線，讓觀眾在觀看影片時能透過「子母畫面」直接下單，實現「所見即所得」的無縫購物體驗,。根據官方公佈的試行數據，有創作者藉此獲得的收益不僅是傳統廣告的5 倍，甚至佔其總收入高達 75%，為台灣創作者經濟注入強大動能。
打破看與買的界線 不用跳出影片也能下單
過去觀眾在 YouTube 上看到喜歡的商品，往往需要跳出App搜尋，中斷了觀影體驗。透過此次 YouTube 與蝦皮購物的深度整合，觀眾在觀看影片、Shorts 短影音或直播時，只需點擊購物按鈕，即可在「子母畫面」中直接瀏覽蝦皮購物上的商品並完成下單，過程完全不需要中斷影片播放。
這項功能不僅便利，轉化率也相當驚人。數據顯示，在 Shorts 短影音中使用購物貼圖，其點擊率比單純的購物按鈕高出 40% 以上。YouTube 指出，全球內容電商發展迅速，光是 2025 年 6 月，全球就有高達 45 億次的購物相關搜尋在站上發生；而在台灣，也有 81% 的受訪觀眾認同 YouTube 創作者的內容能幫助他們發現及研究產品。
試行期間創作者收益翻倍
台灣擁有成熟的數位生態，YouTube Shopping 聯盟計畫在正式發布前，已於去年 11 月 19 日至 12 月 31 日進行試行。短短 42 天內，參與試用的 60 多個頻道就促成了約 9000 筆交易訂單。此計畫讓不具備自有品牌的創作者，也能透過標記蝦皮商品將流量變現。以創作者宜峯 Chris為例，在試行期間，其聯盟計畫收益規模是傳統廣告收益的 5 倍，且佔其總估計收入的 75% 以上，月營收成長率高達 80%。
知名整理收納創作者「末羊子」也表示，聯盟計畫收益已佔其頻道總估計收入的 60%，分潤收益達到傳統觀影頁面廣告收益的 2.5 倍；而烹飪頻道「夢幻廚房在我家」在試行期間週營收成長率更突破 200%，創造超過6000次產品點擊。
YouTube表示，YouTube Shopping 聯盟計畫目前僅開放給符合資格的創作者，且所有標記商品皆需同時符合 Google 與蝦皮購物的政策規範，確保觀眾能放心看、安心買。
資料來源：蝦皮購物、YouTube Shopping 聯盟計畫
