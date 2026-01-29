我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳今（29）日飛抵台灣，在機場外與記者打招呼、問候，後續也搭車直奔飯店。據了解，他首個行程是要前往髮廊，而地點就是在飯店附近的「Manorsalon」髮廊。老闆先前就曾說，黃仁勳近7年每次返台都會修剪髮型。而老闆Ray今日受訪時也大方分享，自己送了2個禮物給黃仁勳，一個是他的生肖公仔、另一個是法國國王派，象徵好運。黃仁勳來台行程仍滿檔。除了參加台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。而首個行程可能會到髮廊的他，其實不是第一次在台灣剪頭髮。位於文華東方附近的「Manor salon」髮廊，是近7年來每次返台，都會到店裡修剪髮型。也因此成為好友。據了解，每次髮廊都會準備VIP室讓黃仁勳安靜剪頭髮，避免受到打擾。Manor Salon老闆Ray提到，自己今天有準備一份特別的禮物，是標準系列168.8公分的生肖人偶，也就是黃仁勳的生肖。Ray透露，現在也正好是法國國王派的時間點，因此有準備國王派讓他帶回去分享，裡面有個幸運的小瓷器，誰吃到誰就是當天的國王，象徵Luck的意涵。Ray說，聽到黃仁勳來的消息也很開心，前一兩次正好他的時間不夠，雖然有聯絡，但是黃仁勳是24小時快閃，因此沒什麼空檔，此次則是期待許久。至於黃仁勳常剪的髮型，Ray提到，其實他的髮型都是固定的，就是「我知道的樣子」，並沒有要求要特別不同。過去黃仁勳有染頭髮，現在則是不染、僅有剪頭髮。