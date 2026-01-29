我是廣告 請繼續往下閱讀

尾牙一晚，幾杯黃湯下肚後，新竹一名已婚竹科工程師與一名女同事看對眼後，兩人在飯後私下互傳曖昧訊息，關係急速升溫，終究天雷勾動地火，甚至梅開二度相約前往摩鐵開房激戰。正宮察覺異狀後蒐證提告，新竹地方法院審理後，認定女同事行為已嚴重侵害配偶權，判決應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。判決書指出，該名竹科工程師與妻子結婚僅2年，婚姻原本穩定，未料在去（2025）年1月參加公司尾牙結識女同事後，雙方似相互暗生情愫，開始頻繁傳送帶有情感暗示的訊息，內容早已超出一般同事往來。兩人感情迅速升溫，不僅私下密會，女方更曾多次慫恿工程師離婚，試圖發展成正式伴侶關係。尾牙後不到一個月，正宮便察覺丈夫行徑異常，主動聯繫女同事攤牌，女方當時承諾會刪除聯絡方式、切斷往來。未料，此舉只乃緩兵之計，工程師不只與女方藕斷絲連，更離譜的是，經常深夜未歸，行蹤成謎。正宮為查明真相，偷偷調閱丈夫的行車紀錄器，赫然發現丈夫頻繁接送女同事上下班，甚至在車內擁吻親密，畫面成為關鍵證據。在正宮進一步質問下，工程師終於坦承，自己曾受不了誘惑，兩度與女同事前往汽車旅館發生性關係，讓正宮情緒崩潰，隨即向法院提告，請求女方賠償80萬元精神慰撫金。庭審中，小三辯稱自己並未介入他人婚姻，雙方傳送的訊息僅屬日常聊天，搭車上下班也只是正常同事互動。至於曾向正宮承認擁吻一事，女方則改口稱是為了「應付對方」，否認有實質破壞婚姻的行為。不過，工程師在庭上直接承認外遇事實，並證實雙方確實發生過性關係。法官認為，工程師並無作偽證的動機，且行車紀錄器畫面、對話紀錄等證據相互勾稽，足以證明女方行為已逾越一般男女正常社交界線，對正宮婚姻造成重大傷害。法院審酌雙方的社會地位、學歷、經濟能力及侵害情節後，認為原告請求金額過高，最終判決女同事應賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可依法上訴。