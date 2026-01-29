我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（如圖）來台發展近4年，是為啦啦隊女神來台始祖。（圖／記者吳翊緁攝影）

李多慧宣布將離台！回應韓啦啦隊女神危機

▲李多慧（右）過年期間將返回韓國，「希望每年都能安排時間家庭旅行。」（圖／記者吳翊緁攝影）

近年韓籍啦啦隊風潮席捲台灣，不少女神赴台灣發展，人氣不輸明星，怎料昨（29）日驚爆韓華鷹、三星獅等韓職球隊禁止旗下成員兩地應援，引發熱議，對此，來台發展近4年的「小龍女」李多慧今出席運動品牌活動被問及此事，表示有關心到該事件，不過自己已在台灣多時，沒有了解韓國方面細節，「我沒有建議，自己的人生自己選擇！」另外，李多慧也宣告過年期間將返回韓國陪伴家人，「計劃和爸媽一起去旅行，因為跟家人相處的時間愈來愈珍貴！」李多慧2023年4月赴台發展，是為啦啦隊女神來台始祖，爾後不少人跟上逐漸在台灣拓展出市場，沒想到如今韓職球隊傳出禁止旗下成員2地應援，未來啦啦隊女神們的發展恐怕受到影響，李多慧稍早見狀驚訝，表示有看到消息，「我在韓國沒有活動，一直住在台灣，所以不知道那邊的消息」，被問到有無其他建議？她霸氣回應：「我沒有建議，自己的人生自己選擇！」話題回到記者會上，李多慧回憶道一轉眼來台時光匆匆，內心感慨，從一開始語言不通、文化陌生，到現在把台灣當成第二個家，她特別感謝粉絲，不論是低潮或順利階段都支持，今年她除了啦啦隊活動，也想挑戰新事物：「做一些之前一直拖延的事，不一定要多大成功或開創新的事業領域，只希望每天都比昨天進步一點點，才能對自己說『今年我真的過得很不錯』。」被問及新年期間是否有旅遊計劃？李多慧表示，過年要返回韓國與家人一起過，「我計劃和爸媽一起去旅行，因為跟家人相處的時間愈來愈珍貴，可以的話，我希望每年都能安排時間家庭旅行。」至於包紅包給長輩的數目？她想了想後，害羞地不多透露，「爸爸媽媽很期待，我壓力很大！」最後，在眾人起鬨之下，李多慧現場拜了早年，「搭給厚！馬到成功，天天順利！」