新竹小宅狂飆 63.5%！科技新貴也低頭？

▲大坪數住宅和小坪數住宅近五年平均單價。（圖／永慶房產集團提供）

大宅買氣慘跌！五都占比已低於 2 成

▲大坪數住宅和小坪數住宅近五年交易占比。（圖／永慶房產集團提供）

為什麼大宅沒人要了？

即便薪水水準全台領先，竹科新貴面對瘋漲的房價也不得不低頭妥協了嗎？根據永慶房產集團最新實價登錄數據，新竹縣市 25 坪以下的小宅單價在短短 5 年內噴漲超過 6 成，增幅居七都之冠；與此同時，過去深受高所得家庭喜愛的 55 坪以上大宅卻逐漸失寵，交易占比大幅下滑至僅剩 21.1% 。觀察實價登錄資料，新竹縣市小宅單價從 2021 年的每坪 20 萬元，一路噴漲到 2025 年的 32.7 萬元，漲幅高達 63.5%，勇奪七都之冠！永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，即便新竹擁有強勁的科技業收入支撐，但在房價迅速攀升下，購屋門檻已高不可攀，導致買方不得不放棄大空間，轉向預算較能負擔的小宅。 加上當地龐大的就學與就業租屋需求，讓小宅單價被越推越高。不只是價格漲不動，大坪數住宅正逐漸被市場邊緣化。 數據顯示，陳金萍表示，除了房價高漲導致購屋壓力沉重，人口結構轉變為小家庭也是關鍵原因。 雖然台南因土地取得成本相對較低且維持過去居住習慣，大宅占比仍有 21.6%，但在全台範圍內，「」已成為 2026 年房市的最無奈寫照。