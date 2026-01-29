我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選殺得刀刀見骨，藍委徐欣瑩不滿初選方式採「70%民調、30%黨員投票」，兼任新竹縣黨部主委的陳見賢恐有球員兼裁判疑慮。對此，陳見賢今（29）日宣布，將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此而止，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。陳見賢今天在臉書發文表示，各位鄉親好朋友以及敬愛的黨員同志，自己在此向大家說明，「我將辭去黨部主委一職」。陳見賢表示，將近九年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，靠著團結大家一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，自己成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊自己選擇正面承擔。陳見賢提到，但這幾天，親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓自己感到非常不捨，也非常難過，國民黨的精神人民永遠應該放在第一位，任何政治攻防，都不該讓支持他們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。陳見賢強調，因此，自己完成相關程序後，「我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我」，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。最後，陳見賢強調，自己會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變，再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。