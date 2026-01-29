我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部能源署1月初公布離岸風電區塊開發第三階段（3之3）選商機制草案，首度納入ESG評分及不良風場淘汰等新制。CIP 亞太區域總裁許乃文今（29）日表示，ESG機制目前還相當模糊，希望可以更清晰化，也希望在開發實績及財務能力可以有效篩選廠商，不應該像過去鄉愿讓所有廠商都及格。據能源署公布草案，分別為35分的「開發商實績」、30分的「開發商財務能力」，以及35分的「專案執行能力」，專案執行能力又分為20至25分的「申請案執行程度」，以及10分至15分的「ESG規劃」。其中，「開發商實績」將考量開發商過去在台灣參加競標時，是否有出現開發延宕、未簽約、提前解約，以及國產化方案未履約狀況，進而影響分數，如延後6個月扣1分、沒簽約扣3分、解約扣20分等，藉此警惕業者。ESG則是可以包含在地產業、漁業回饋、減碳、敦親睦鄰等效益，但能源署並未明定出納入哪些ESG選項，也並未提及如何選擇優劣。許乃文說，目前3之3選商機制遊戲規則仍相當「上位」，較難以評估行政契約會如何擬定，希望可以更清晰的規則。像是ESG包含項目很多，像是比較漁民警戒船跟鯨豚觀察員，這兩個哪個分數比較高、怎麼去評估，都必須再三考量。但她點出，政府在「開發商實績」、「開發商財務能力」可以篩選出廠商，因為過去區塊開發第一階段（3之1）、第二階段（3之2）都可以說是「無意義的篩選」，因為大家都及格，期盼政府不要「鄉愿」、要有「被討厭的勇氣」，遴選應該有人選上，有人落馬。她說，能源署上次強調會對過去棄標、展延廠商多扣分，那就希望可以清晰把規範寫出並落實，不然就會重複先前投標但沒有來領標，或是沒有辦法完成風場等問題。其次，許乃文也提到，一座風場從規劃到完工就是約7年時間，「沒有人說什麼5年就可以蓋好的，沒有這種東西」，現在已經是2026年2月，加上選商時間，基本上不可能在2030、2031年完工，應該要更務實提出正確的開發時程。對於政府3之3並未納入先前潛力場址、3之1無法執行風場，許乃文則說，目前看不到這些獲配容量風場可能性，認為若可以納入可以看出政府基本處理，否則若依照2030年以前，可能有辦法完成的只有CIP的渢妙風場以及或許其他零星風場，那麼政府就應該要幫幫這些無力執行的風場。世紀風電副總經理賴宣邠也提及，台灣離岸風電發展並沒有那麼久，2018年國產化推動迄今約7年時間，世紀風電已經是國內水下基礎交件最快的廠商，認為3之3就要放棄國產化，對於廠商是相當大的困擾；世紀鋼已經是相對成熟廠商，目前已經布局國際市場，但其廠商未必有相同條件。世紀鋼董事長賴文祥也直言，做不出來哪會是國產化的問題， CIP過去的彰芳西島、中能風場都可以如期併網，現在的3之1其他人都還沒發包，他就已在推進海事工程，有廠商拿到案子都在等著轉賣脫手、還有等到被政府取消開發，認為把無法開發推給國產化實在是「牽拖」。