各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進入「妃龍大戰」階段。對此，「最強菜農」林佳新大嘆，無論最後台南是贏還輸，對賴清德來說「都輸了」，他更大酸林俊憲：「怎麼這麼不爭氣！」林佳新今（29）日在臉書發文指出，當年賴清德因為議長挑戰台南市議會，如今面對陳亭妃與其親密戰友郭信良，賴清德與賴系何去何從？如果民進黨在年底輸掉了台南這塊版圖，那麼身為黨主席的賴清德，勢必要辭去職位，下台負責。林佳新進一步分析，但若民進黨成功守住南台灣，贏得台南市長選戰，那賴清德也間接等於輸了地盤；他直言，無論台南最終是輸、是贏，對賴清德來說都輸了，更不禁感嘆：「俊憲阿！你怎麼這麼不爭氣！」回顧本月20日，陳亭妃前往拜會台南市議會議長邱莉莉，以及其他20多位挺林俊憲的議員，但面對挺憲派所提出的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，堅決要求她與郭信良的關係做明確的切割，陳亭妃最終選擇不予簽署，引爆黨內外輿論熱議。