國片《陽光女子合唱團》去年底上映至今短短1個月，全台票房已經突破3億元大關，氣勢如虹，多數觀眾被片中女受刑人肝膽相照的情誼，以及每個人背後不為人知的過去觸動淚腺，堪稱今年最好哭的電影，不過女星薔薔（林嘉凌）透露自己沒有掉眼淚，發問有沒有跟她一樣的人，釣出許多網友回應。
薔薔看《陽光》沒掉一滴淚 意外釣出不少網友附和
薔薔今（29）日上午在臉書發文，稱自己去看了《陽光女子監獄》（應為《陽光女子合唱團》），陪同的朋友哭得不能自已，反觀她眼睛很乾，「我一滴眼淚也沒掉！有人跟我一樣嗎？」並附上女友人在戲院內拿衛生紙擤鼻涕、自己露齒微笑的自拍照片。
貼文發布後，一票網友表示看到淚灑電影院，但也有不少人跟薔薔一樣沒有哭，「坐我旁邊的旁邊的一個陌生男子，不但沒哭，還一直打哈欠」、「我，也一滴眼淚都沒掉」、「男生好像都較無感」、「我看完只有生氣」、「哭不出來」、「不但沒哭，還笑整場笑到睡不著」、「終於找到跟我一樣...這正常嗎」、「也是沒有預期中的熱淚盈眶！」
票房破3億導演唸感謝名單 準備神祕驚喜回饋觀眾
今天下午，《陽光女子合唱團》導演林孝謙發文宣布，《陽》片全台票房正式衝破3億元，且於馬來西亞上映，還拿下連續8天單日票房冠軍的好成績，｢衷心感謝每一位走進戲院、用時間與情感陪伴我們的觀眾，謝謝你們的照顧與厚愛。」
除了感謝觀眾，林孝謙也謝謝《陽光女子合唱團》的全體演員，以各種形式戮力宣傳電影，以及幕後工作人員，他一輩子都不會忘記，此外，林孝謙還透露電影破3億的回饋，「這幾天的感恩謝票活動，我偷偷準備了一些驚喜，送給來到現場的你們。歡迎走進戲院，和我們一起同樂！」
資料來源：林嘉凌 薔薔Maze臉書、 林孝謙臉書
