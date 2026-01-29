我是廣告 請繼續往下閱讀

越南副總理阮和平（Nguyen Hoa Binh）近日簽署決定，批准落實政府第221號法令的詳細行動計畫，允許特定外籍人士在一定期限內享有免簽待遇，以支持越南社會經濟發展。此計畫明確規定各部門責任、時程及問責機制，確保法令能全面、協同、有效且依法執行。根據行動計畫，公安部將與其他部門協調，定期透過政府官方網站及其他適當方式，宣導第221號法令的內容，提高官員、公務員及相關個人的認知與行動一致性。同時，外交部也將與公安部及相關單位合作，透過海外媒體、國際投資與旅遊論壇向外籍投資者及商業界傳達相關訊息。此外，相關部門將提出發放「特殊免簽證卡」給符合第221號法令規定的外籍人士，並定期檢視持卡者是否仍符合資格，或是否有不再申請免簽者，協助解決任何免簽過程中出現的問題。各部門也需按規定向公安部報告，確保免簽名單及資格持續符合政府要求。計畫明確指出，至2026年3月1日前，各部門及地方政府須檢視並修訂相關法規文件，如有必要，可提出補充或替代法規，以確保法令有效執行。教育部將主導制訂科研機構、大學及重點學校的外籍人員准入標準，財政部則負責大型企業的認證標準，以便邀請特定外籍人士入境。公安部將負責收集各部門提案，提交政府批准科研機構、學校及企業的外籍人員資格清單，並可在收到教育部及財政部建議後30天內批准名單增補或修改。地方政府與中央機關則須每年8月15日前，向總理透過公安部報告法令及行動計畫的執行進度，或依總理臨時指示進行報告。此舉標誌著越南在國際人才吸引與投資便利化上的新里程，政府希望透過更靈活的入境政策，加速科研、教育及大型企業的國際化發展，並強化國家競爭力與開放形象。