▲徐凱希生涯首度挑戰尾牙，被超高金額嚇壞。（圖／翻攝自徐凱希臉書）

自製抽獎系統成亮點 科技感拉滿

幸運轉盤超刺激 主持人比中獎者還緊張

從《我愛黑澀會》出道的徐凱希近日受邀擔任尾牙主持人，首度挑戰企業尾牙舞台的她留下深刻印象，她在社群平台分享心情，坦言：「第一次主持就被震撼到！」不只是因為現場氣氛熱烈，更因為整場流程與抽獎設計遠超她原本的想像，甚至聽到獎金現場翻20倍更是驚呼：「想投履歷！」徐凱希特別提到，讓她最驚訝的並不是舞台燈光或場地規格，而是抽獎程式本身。她透露，現場使用的抽獎系統竟然是公司自行設計完成，操作流暢又充滿科技感，讓她忍不住直呼「真的太強」。在主持過程中，她一邊掌控節奏，一邊也不斷被台下員工的反應感染，明顯感受到這場尾牙不只是例行公事，而是一場為員工精心打造的年度重頭戲。談到整場尾牙最高潮的橋段，徐凱希笑說就是抽獎時刻，她形容現場尖叫聲幾乎沒有停過，獎金不但不斷加碼，還直接在台上「翻倍、再翻倍」，最後甚至一路翻到 20 倍，讓她在台上都忍不住跟著緊張起來，她分享台上台下同步倒數的瞬間，氣氛緊繃到極點：「我心臟都快跳出來了！」完全能理解為什麼員工會如此投入，也再次感受到尾牙對企業凝聚力的重要性。除了金額翻倍的抽獎橋段，最後的「幸運轉盤」同樣讓徐凱希印象深刻。她笑說，每轉動一次轉盤，她的緊張程度甚至比中獎者本人還高，深怕錯過任何一個關鍵瞬間。看著老闆大手筆回饋員工、全場歡呼聲此起彼落，她也忍不住開玩笑表示：「真的好想直接投履歷在這上班！」一句話逗樂現場，也讓活動氣氛更加輕鬆。活動結束後，徐凱希也不忘在貼文中向所有參與尾牙的員工送上祝福，希望大家都能拿得開心、笑著回家，並感謝奕樂科技帶給她一場意猶未盡的主持初體驗。對她而言，這不只是一場工作，更是一堂關於企業文化與團隊情感的現場課程，首次主持尾牙就遇上如此震撼的規模，也讓她直言這晚將成為自己主持生涯中難以忘懷的一頁。