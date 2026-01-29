我是廣告 請繼續往下閱讀

外界預期輝達執行長黃仁勳將趁這次機會與台北市政府簽約，並和台北市長蔣萬安會面，北市府也積極邀約中，蔣萬安也坦言可以理解黃仁勳這次來的行程很滿，會和輝達持續保持聯繫。黃仁勳今（29）日聽到蔣萬安邀約，似乎不曉得此事，並詢問媒體這週是否有空，就來安排。北市府去年和新光人壽完成T17、18合意解約後，即對外宣布將在今年農曆年前與輝達簽約，而黃仁勳今日抵台，市場認為，蔣萬安很可能29至31日間與黃仁勳碰面，親自說明輝達案進度與北士科未來規畫，並完成簽約。根據媒體指出，北市府已準備至少兩個方案提供輝達參考，其中包括蔣萬安先前透露將帶黃仁勳至北士科基地走走看看、至附近土地公廟參拜，並一起品嘗士林夜市小吃，讓黃仁勳體驗在地民俗與美食。對於何時同框，蔣萬安昨日上午出席公開活動時說，一切行程都還沒有底定，他也可以理解黃仁勳這次來的行程很滿，會和輝達持續保持聯繫。對此，黃仁勳被媒體問到此事時，似乎不清楚有這個邀約，不曉得要和蔣萬安見面、簽約，並一起看輝達新總部，他笑著反問，「市長要我去嗎？好啊」，還問在場媒體決定哪一天？媒體這週是否有空，他幽默地說，「如果大家有空，我們就來安排。我有看過最終設計了，會非常漂亮。」黃仁勳也提到，這次來台行第一站絕對是拜訪台積電創辦人 Morris（張忠謀），他很期待見到他。另外還有內部會議，以及輝達的農曆新年聚餐，是明天晚上。之後他還要去拜訪合作夥伴，或許還會去逛逛夜市，也會與董事長魏哲家碰面，他說，「我每次來台灣一定都會跟CC（魏哲家）見面。」