▲小賈斯汀（左）和海莉（右）結婚時引來不少聲浪。（圖／翻攝自IG@lilbieber）

現年31歲的小賈斯汀（Justin Bieber）14歲就出道，一首經典名曲〈Baby〉在YouTube上有35億點擊，睽違4年，他以專輯《SWAG》入圍第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）年度專輯、最佳流行專輯、最佳流行演唱及最佳R&B演出等4項大獎。小賈斯汀廣為人知的莫過於他精彩的情史，曾經情牽賽琳娜·戈梅茲，後來娶回前女友希莉·鮑德溫，29歲就當爸。小賈斯汀的音樂之路與他的情史始終緊密相連。回顧過去，他與賽琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）長達8年的戀情，曾是全球粉絲的關注焦點。這段從2010年開始分合不斷的感情，還有人說〈Love Yourself〉是為她而寫。2012年11月，席琳娜與小賈斯汀經歷了一次短暫的分手，小賈斯汀和超模海莉·鮑德溫在2015年12月時約會了1個月，2017年和席琳娜復合。直到2018年，小賈斯汀宣布娶回前女友海莉·鮑德溫震驚全球，當時他才24歲，女方21歲，這段婚姻起初也不被外界看好，但海莉始終以堅定的意志陪他度過低潮。海莉曾在2022年接受媒體訪問時被問到，是否介入小賈和席琳娜之間？海莉否認，「一次也沒有！」直呼和小賈發展感情時，他是完全單身的，「我的個性不會去破壞別人，永遠不會做這件事。而2024年，兩人迎來兒子出生，小賈斯汀轉型為「超級奶爸」，生活重心的轉移也讓他在製作《SWAG》時，展現出前所未有的溫柔與深度。除了葛萊美的肯定，官方也宣佈小賈斯汀將在典禮現場帶來睽違四年的大規模公開表演，並預告將於 4 月登上 Coachella 音樂節擔任頭牌嘉賓。這對於長期支持他的「Beliebers」來說，無疑是最好的新年禮物。小賈斯汀在入圍後發表感言，「我現在的音樂是為了我的家人，也是為了那個終於找到內心平靜的自己。」