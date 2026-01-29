我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宜蘭一輛載著病患的救護車，28日於路口遭小客車攔腰猛撞。（圖／翻攝畫面）

宜蘭發生救護車與小客車攔腰相撞的意外事故！昨天（28日）傍晚6時許，一名消防員正駕駛救護車火速運送傷患就醫，不料在閃燈鳴笛通過路口時，意外與一輛小客車發生攔腰碰撞，猛烈撞擊力導致救護車零件四散，小客車車頭也近乎全毀，事故造成4人受傷送醫，所幸皆無生命危險，隨後由獲報趕抵支援的其他救護車將傷患送醫治療。至於詳細肇事原因仍待調查釐清。據了解，28日傍晚6時許，59歲林姓消防員駕駛救護車，載著隨車救護員、傷患、家屬3人趕往聖母醫院，儘管當時車輛全程閃燈並鳴笛提醒，但在行經冬山路三段與五段交會的紅燈路口時，仍不幸與67歲吳男駕駛的小客車發生猛烈碰撞。強大的衝擊力導致小客車車頭瞬間撞爛，現場零件散落一地，意外共造成救護車上3人及小客車駕駛吳男共4人受傷，所幸4人僅受輕傷無生命危險，隨後由獲報趕抵支援的其他救護車將傷患送醫治療。針對這起救護車事故，警方在現場對雙方駕駛進行檢測，確認林姓消防員與吳姓男子均無酒駕情事，至於詳細的肇事原因及責任歸屬，目前仍有待警方進一步調查釐清。