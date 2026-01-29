我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（左起）、總監製陳宜旻、聯合執行監製梁美薇共同揭開紅布。（圖／網銀國際影視提供）

▲陳意涵（左起）、王柏傑、古斌、導演許富翔共同揭開紅布。（圖／網銀國際影視提供）

▲郭富城（右二）、王柏傑（左二）穿著劇組特製電影T恤，真正的父子關係成謎。（圖／網銀國際影視提供）

華語影壇今（29）日空降重磅消息，香港天王郭富城日前預告農曆春節前將投入新片拍攝，今天謎底終於揭曉，他將出演網銀國際影視全資投製的年度奇幻喜劇《老子》，本片由許富翔執導，集結郭富城、王柏傑、楊貴媚、古斌及剛以《陽光女子合唱團》晉升3億票房女星的陳意涵等華麗卡司，今天開鏡儀式上，王柏傑興奮表示：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺。」王柏傑受訪表示，這次能與郭富城共事非常榮幸，「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」郭富城對新作《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。到了今日正式開鏡，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開鏡傳統必備的「開工紅包」。郭富城透露新戲開拍心情，「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」郭富城並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」而導演就是自己的老公，女主角陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」她搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，妳可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」有意思的是，郭富城、王柏傑於開鏡現場穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎，而鬼才導演許富翔又將如何逗樂觀眾，創造開懷大笑的精彩作品，大家拭目以待。