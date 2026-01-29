在健保制度的保護之下，台灣民眾前往小診所就醫，看診往往只需支付幾百元的掛號費，醫療成本相當低廉。不過，就有民眾好奇，現在行動支付早已高度普及，為何仍有不少診所堅持只收現金，直呼「都2026年了，怎麼還像活在1980年代？」貼文曝光後，也引出醫師、護理師親自說明背後苦衷，關鍵原因就在於「手續費、金流」兩大苦衷，恐導致營收出狀況。
行動支付已經普及了！他不解：為何小診所都只收現金
有民眾在社群平台 Threads 上發文表示，2026年的台灣早已有 LINE Pay、各種行動支付與信用卡，但許多小診所卻仍只能以現金支付掛號費，讓他相當困惑：「明明都2026了，卻感覺還活在1980年代，科技不斷進步，為何這麼簡單的事情還要搞得這麼複雜？」
貼文曝光後，不少網友也紛紛推測原因，「應該是手續費問題吧」、「健保診所一天下來其實也沒收多少錢，提供高價服務的醫美或牙醫才會有刷卡」、「可能是金流考量，健保給付本來就要等，診所為了營運順利，收現金最快也最有效率」。
台灣一堆小診所只收現金！醫師、護理師親曝原因
話題進一步延燒，也引來多名醫師與護理師出面解釋。寧好診所醫師蘇聖文指出：「沒有那麼多逃漏稅的問題，實際上，在利潤已經不高的情況下，若再被抽取約2%的刷卡手續費，對整體利潤的影響非常大。假設毛利只有10%，等於利潤直接少了20%。」他也補充，若採用轉帳方式，還需承擔帳戶遭問題金流牽連而被凍結的風險，一旦帳戶被鎖，診所收入、員工薪資恐全部卡住，反而更麻煩；但醫療產業價格競爭激烈，將成本轉嫁給病患並不可行，而刷卡加收百分比也違反銀行規定，讓診所陷入兩難。
另外也有獸醫師分享自身經驗表示：「我的營業成本大約佔營業額90%，如果再被抽2%手續費，等於是薪水直接打八折；就算提供轉帳方式，也曾看過同業帳戶被鎖，金流一卡就是好幾個月，問題更嚴重。」
護理師則從第一線實務角度指出：「先不談手續費，單就效率來說，收現金真的快很多，從掛號到收錢放進抽屜，最多1分鐘就能完成；但刷卡或電子支付，可能多花30秒以上，這些時間就足以被病患抱怨找碴，真的吃力不討好。」
事實上，醫師 YouTuber「蒼藍鴿」也曾針對此議題發文表示：「冷知識：有提供刷卡支付的醫療院所或商家都該給respect，因為一、刷卡手續費通常自行吸收；二、該繳的稅一毛都躲不掉。」
資料來源：蒼藍鴿的醫學天地
