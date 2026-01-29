我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（29）日公告2026年六都提名名額，分別為台北25席、新北34席、桃園26席、台中32席、台南32席與高雄34席，領表登記時間為下月4日至10日，並將在3月2日起至4月10日進行民調，必要可展延一週。民進黨今日公告六都議員提名名額、登記資格、領表登記時間及地點、申請登記手續及表件與選舉方式等事項。台北方面，士林、北投提名5席；內湖、南港4席；松山、信義4席；中山、大同4席；中正、萬華4席；大安文山4席。新北方面，石門、三芝、淡水、八里2席；五股、林口、泰山2席；新莊4席；三重、蘆洲6席；板橋5席；中和3席；永和3席；土城、樹林、三峽、鶯歌5席；新店、深坑、石碇、坪林、烏來2席；瑞芳、平溪、雙溪、貢寮1席；汐止、金山、萬里2席。桃園部分，桃園5席；龜山2席；八德3席；蘆竹2席；大園1席；大溪、復興1席；中壢5席；平鎮2席；楊梅2席；龍潭1席；新屋1席；觀音1席。台中方面，大甲、大安、外埔2席；清水、梧棲、沙鹿3席；龍井、大肚、烏日2席；后里、豐原2席；神岡、大雅、潭子3席；西屯2席；南屯2席；北屯3席；北區2席；中區、西區2席；東區、南區3席；太平3席；大里霧峰3席；東勢、石岡、新社、和平1席。台南方面，後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營3席；北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港3席；下營、六甲、麻豆、官田、大內2席；楠西、南化、玉井、左鎮1席；善化、安定、新市、山上、新化4席；安南區3席、永康3席；北區、中西區4席；安平區、南區4席；東區2席；仁德、歸仁、關廟、龍崎3席。高雄方面，桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林2席；茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮2席；永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭3席；楠梓、左營4席；大社、仁武、鳥松、大樹4席；鼓山、鹽埕、旗津2席；三民3席；前金、新興、苓雅3席；鳳山5席；前鎮、小港3席；大寮、林園3席。民進黨也說明，本次領表登記時間為下月4日至10日止，領表及受理登記地點為各直轄市黨部。登記應繳納保證金20萬元、民調費用20萬元與保證金10萬元。民進黨指出，登記後先將先行溝通協調至下月13日為止，並將在3月2日起至4月10日進行民調，必要可展延一週。