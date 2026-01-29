我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TREASURE宣布柬埔寨開唱，消息曝光後掀起粉絲熱議。（圖／Ganzberg Snow 臉書）

韓國YG娛樂公司旗下男團TREASURE，日前宣布2月28日到柬埔寨Koh Pich劇院開唱，不過因為泰緬關係緊張、詐騙新聞猖獗，讓許多粉絲看到消息後紛紛卻步；再加上師兄團BIGBANG前成員勝利出獄後頻繁現身柬泰邊境，還曾在夜店嗨喊「總有一天要讓GD來」，讓許多粉絲紛紛擔心同門師弟TREASURE此趟行程的安危。日前柬埔寨當地酒廠「Ganzberg Snow」透過臉書宣布活動消息，他們邀請了TREASURE於2月28日到柬埔寨 Koh Pich劇院開唱，活動於當天下午4點開始至晚上11點結束，長達七小時的活動掀起不少關注。值得一提的是，同為YG旗下團體BIGBANG前成員勝利在Burning Sun事件出獄後，日前也被爆料頻繁往返柬埔寨與泰國，疑似與當地涉及洗錢、詐騙及非法博弈等非法行為的犯罪集團有著密切往來，甚至還有他在當地夜店大喊：「總有一天我會把GD帶來！」的相關影片流出，雖然去柬埔寨的不是GD，不過也是GD師弟，因此粉絲相當擔心TREASURE本次活動是否是基於在安全的狀況下所舉辦。雖然活動場地位於柬埔寨首都金邊，不過因為該國時常有電信詐騙、販毒等負面新聞傳出，甚至有許多人受到高薪工作詐騙邀請貿然前往，沒想到一去就再也回不來；再加上去年泰國和柬埔寨有許多軍事衝突，根據外交部領事事務局旅遊警示等級顯示，柬埔寨被列在「第三級，避免前往地點」，該國邊境省分還被列為「第四級，儘速離境」，因此柬埔寨對於粉絲來說並不是一個適合前往追星的地方。