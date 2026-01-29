我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東（如圖）出席運動品牌好友活動，坦承李多慧是理想型對象。（圖／記者吳翊緁攝影）

柯震東告白理想型是李多慧！被大讚一番羞爆

▲柯震東（左）正積極學習韓文，即興秀一段向粉絲告白，李多慧（右）大讚「發音很好！」（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人柯震東與李多慧今（29）日出席運動品牌好友活動，現身台北信義區「NB好事轉運站」，大批粉絲守候搶拍，2人首度同台，互動成為焦點，柯震東正積極學習韓文，即興秀一段向粉絲告白，李多慧大讚「發音很好」，柯震東也被問到女方是否為理想型？他羞喊：「她是每個男生的理想型吧！」強調自己喜歡善良、漂亮、做自己等特質。柯震東與李多慧一身運動品牌亮相，將話題鞋款和即將迎來的新春喜慶氛圍結合，要讓大家好事成雙，受訪時，柯震東被問到感情話題，理想型對象是如何？她透露自己喜歡「善良、漂亮、做自己」的人，被拱一旁的李多慧？他大方喊：「她是每個男生的理想型吧！」被起鬨現場交換聯繫方式， 柯震東急忙喊：「先不用！先不用！」柯震東也透露，私下看過李多慧球場應援影片，可沒有到場實際見過，李多慧一聽故作生氣喊：「為什麼沒有來看！」讓他嚇喊：「搶不到票！」另外，柯震東正積極學習韓文，即興秀一段向粉絲告白，李多慧大讚「發音很好」，考慮直接請對方當家教？柯震東一臉驚恐：「一個小時不知道多少錢！很恐怖欸，還是找真的家教好！」至於新年的儀式感，柯震東神祕表示：「我有自己的求財方式，但不會讓大家知道」，李多慧選擇沉澱自己，她說：「我一定會找個安靜的時間，一個人坐下來在紙上寫下今年想做的事情；等到年底再把那張紙拿出來看自己完成了多少。這樣的自我整理對我來說很有意義，算是我專屬的小小重啟鍵！」李多慧回憶小時候的過年很重視壓歲錢，「會偷偷比較誰拿得多、也會煩惱要買什麼好，現在回想覺得很有趣」，在韓國過年，她最喜歡和家人一起在廚房煎煎餅、邊煎邊偷吃：「我最有自信的是海鮮蔥煎餅，放很多蝦子、煎得很酥脆，這樣很受歡迎，每次看到大家喜歡吃我煎的，就會更努力地煎。」