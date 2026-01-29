我是廣告 請繼續往下閱讀

水利署日前啟動大安溪伏流水抽水作業，引發當地農民質疑取水過多，憂心排擠春耕灌溉用水。立委楊瓊瓔今（29）日邀集水利署中區水資源分署等相關單位，召開「大安溪伏流水抽水量疑似影響農業供水調度」協調會。會中，楊瓊瓔表示，面對氣候變遷、枯水期風險升高，政府開發多元水資源無可厚非，但應以穩定民生與農業用水為第一優先，任何調度都不能犧牲農民權益。協調會包括水利署中區水資源分署分署長莊曜成、農水署台中管理處副處長何廷祥、管理組組長謝明陽、自來水公司第四區管理處副處長李世明、台中市議員邱愛珊、公館里長馮詠淮及后里多位農民到場。公館里長馮詠淮指出，水利署於本週一抽取大安溪伏流水後，公館地區多口地下水井水位明顯下降，甚至出現見底情況，質疑水源被「抽走」。農水署台中管理處泰安工作站也指出，口潭圳當天一度出現乾涸情形，直到水利署緊急停抽後，隔天水量才恢復正常。對此，中區水資源分署長莊曜成說明，因應氣候變遷與極端降雨型態，伏流水已被列為「台灣水資源經理基本計畫」的重要多元水源之一。大安溪目前有兩處伏流水設施，一處為110年百年大旱期間緊急設置，每日設計取水量2萬噸；另一處為今年1月完成測試的新工程，每日設計取水量5萬噸。兩處取水後皆先送入后里圳系統，供農水署調度，或由台水公司抽送至鯉魚潭淨水場，並非直接送入水庫。莊曜成指出，去年10月以來中部降雨明顯偏少，為延長水庫供水時程，水利署自今年1月21日起啟動伏流水抽水作業，目前每日合計約抽取7萬噸水量；今年枯水期大安溪川流量也較往年偏少，氣象署預估4、5月才可能有較明顯降雨，整體水情調度確實更加艱困，但仍會在兼顧民生用水前提下，盡力確保農業灌溉穩定供應。台水公司則表示，考量后里圳水源水質條件，目前實際採取「降載抽水」，真正由台水使用的水量並非滿載，其餘水量仍回歸農業系統，平均每日約有2萬噸可挹注農業用水。至於地方憂心地下水位受影響，中區水資源分署強調，已在設施周邊設置多口觀測井監測，依目前數據顯示水位變化仍屬正常範圍，相關監測資料也會持續公開。會中有多位農民反映，一、二期稻作插秧期的放水時間與實際農務需求不符，盼相關單位重新檢討調度時程，避免影響耕作進度。對此，中區水資源分署也允諾，將與農水署台中管理站研議調整春分及大暑的放水時間，以符合實際農作需求。