台灣體育轉播市場傳來重磅消息！國內兩大體育轉播龍頭——愛爾達電視（ELTA TV）與緯來電視網於今（29）日共同宣布，雙方將針對2026年重要運動賽事展開跨平台轉播合作，為廣大球迷提供最完整的觀賽體驗。其中最受矚目的2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將由緯來電視網全面轉播。隨著3月棒球季即將到來，緯來電視網正式取得「2026年世界棒球經典賽」於3月舉行的全數47場賽事轉播權。這意味著從預賽到最終決賽，台灣球迷皆可透過緯來電視網的體育頻道，零死角收視這場全球最高水準的棒球盛事，共同為頂尖球星的精采表現喝采。而在籃球轉播方面也傳來驚喜，愛爾達電視確認將從2月14日的明星賽周末起，正式加入美國職業籃球聯盟（NBA）的轉播行列。這不僅強化了愛爾達在數位與衛星平台的體育內容，更讓長期習愛爾達電視與緯來電視網表示，雙方長期以來維持著良好的合作夥伴關係，此次跨平台協作不僅是為了提升轉播效能，更是為了落實多元觀賽環境。面對2026年這個令人期待的運動大年，兩大轉播媒體聯手出擊，確保了無論是死忠棒球魂還是熱血籃球粉，都能在台灣電視頻道與數位平台上，獲得最即時、最具專業水準的視聽饗宴。