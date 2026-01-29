我是廣告 請繼續往下閱讀

兼任民進黨主席的總統賴清德昨（28）日在民進黨中執會上表示，行政院長卓榮泰所率領的團隊是「會做事」的團隊，希望黨內多加宣傳卓內閣的施政成果，一段話引發外界揣測是否在為卓榮泰參選2026年台北市長布局。對此，國民黨立委賴士葆29日認為，賴清德此時高度讚美卓榮泰，最合理的解釋就是「準備讓他離開行政院長的位置」，投入2026年台北市長選戰。賴士葆今（29）日在立法院受訪時直言，卓榮泰上任以來，在立法院連中央政府總預算都無法順利推動，「看不到有什麼偉大的功勞」，原本外界期待卓榮泰是一位擅長溝通、協調的行政院長，「後來證明不是」，外界看到的反而是行政院與立法院持續對立。賴士葆酸，卓榮泰實際表現卻不如預期，作風宛如「賴清德的翻版」，「賴清德叫他動，他就動」，難以看出具體建樹，若要大力宣傳卓內閣政績，是否應先說清楚「偉大的事情在哪裡」？賴士葆指出，普發現金一萬元，也是由在野黨推動；軍力也沒有明顯提升，潛艦國造進度也出現落後情形，重大政策成果難以令人信服，賴清德此時高度讚美卓榮泰，恐怕另有政治考量。賴士葆認為，賴清德的舉動，最合理的解釋就是「準備讓卓榮泰離開行政院長的位置」，轉而投入2026年台北市長選戰，「這個機率是越來越高的，我看起來是這樣」。