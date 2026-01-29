我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳今（29）日下午抵達台灣，不少媒體聚集松山機場等待，受訪時他談及台美關稅以及台積電赴美投資，認為這是一個非常好的結果。針對台美最新達成15%的關稅協議，輝達執行長黃仁勳給予極大的肯定，黃仁勳表示「太棒了（fantastic）！」黃仁勳接著指出，最新達成的美國與台灣貿易協議真的是太棒了，是非常出色的結果，該協議彰顯台灣對美國具有重大的戰略性價值，以及台灣對全球的重要性，不僅凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也為美台雙方帶來實質利益。黃仁勳指出，的角色，這項協議對美國而言同樣是重大勝利，因為美國可直接受惠於來自台灣及台積電的投資台美最終關稅的成果「非常出色」，代表台灣對美國的戰略性價值，以及台灣在全球經濟與科技體系中的重要角色，台積電在協議過程中扮演極為重要，進一步強化其半導體與高科技產業實力。不過美國商務部長盧特尼克曾放話，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土，黃仁勳指出，用「轉移」來思考此議題並不合適，而是應該想成「增加」產能才對。他表示，台積電在未來十年必須大幅增加產能，其中一部分將在美國生產，一部分將在歐洲生產，一部分將在日本生產，很多產能也會留在台灣。同時，黃仁勳認為，未來台積電晶圓與產能的需求，將遠遠超過台灣可取得的能源供應量，所以上述增加產能對台積電來說是件好事，台積電能擁有全球布局並從中得益，而對美國來說也是一大優勢，因為可擁有強大的製造業韌性，這可說是雙贏局面。