7-11、全家福袋晚買更划算！因應今年春節放假比較晚，7-11首度於年前推出「第二波開運福袋」，這次集結7大肖像、共14款499元可選擇，跟第一波福袋不同的是，這次每袋都有7-11復古燈箱一個還有開運福袋發財金卡，有5元～168元隨機購物金，或是免費咖啡兌換券，喜歡第一波福袋的也不一定就是虧了，可搭配春節優惠檔期，同樣可獲得發財金卡。全家則是即起購買指定福袋，可扣3000點會員點數直接折抵100元，相同點數原本僅可折抵10元現金消費，相當於一口氣放大10倍。
7-11第二波開運福袋開箱！共14款送燈箱、發財金卡
7-11今年首度推出第二波開運福袋，將自2月11日起開賣，攜手Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、SNOOPY、OLAF推出「絨毛托特包」、「雙隔層帆布袋」等2種不同組合的14款499元開運福袋。
福袋內有價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券外，更搭上時下流行的招牌小燈箱，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡，有機會獲得5元～168元購物金，或者免費咖啡兌換券。
第一波、第二波499元福袋最大差別在於，第二波499元福袋內沒有同款IP的泡麵碗或不鏽鋼餐盒等同IP隨袋商品，但多了復古燈箱、發財金卡。
7-11金馬開運財神優惠！福袋最划算買法出爐
喜歡第一波開運福袋商品的民眾，最划算的買法是等到2月11日起至2月16的「金馬開運迎財神」檔期，只要購買指定商品滿222元立折20元，且可同樣獲得第二波福袋內含的「發財金卡」，有機會抽中五福臨門5元購物金、七開得勝7元購物金、六六大順66元購物金，最高有機會獲得金馬一路發168元購物金，或是美式咖啡兌換券。
今年更首度加碼於2月11日至2月22日期間，7-11會員任一日使用7-ELEVEN APP至門市進行打卡並分享至個人社群平台，並於門市消費發票金額1元以上，就可獲得飲品買一送一條碼，累計7天完成打卡、分享、消費任務再送102點OPENPOINT點數並參與1兩黃金抽獎。
7-11福袋今年分別有499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等7種價格、破百款可選擇，《NOWNOWES》也整理7-11第一波春節福袋全開箱、內容物。
全家春節福袋也特價！指定款使用點數秒扣100元
全家即起至2月10日也推出福袋限定優惠，點進全家APP「兑點趣」內購買指定福袋，可扣3000會員點數直接折抵100元，原3000點數只能折抵10元現金，相當於購買福袋一瞬間把點數放大10倍。
活動指定福袋包括
◾原價399元「Rody系列小白虎黑蝦」、「carebears包邊絨毛袋」、「褲褲兔鋪棉包」
◾原價599元「褲褲兔手提行李箱」、「carebears手提行李箱」「全家日系文具收納包」
◾原價699元「佩佩豬福袋組」
◾原價799元「褲褲兔造型毯」
◾原價999元「carebears摺疊手推車」
◾原價1599元「carebears前開行李箱」。
資料來源：7-11、全家
7-11福袋今年分別有499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等7種價格、破百款可選擇，《NOWNOWES》也整理7-11第一波春節福袋全開箱、內容物。
