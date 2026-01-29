我是廣告 請繼續往下閱讀

台、日、馬三國聯手破獲位於馬來西亞吉隆坡的詐騙機房，由53歲台籍嫌犯楊姓男子為首的詐騙集團，於前（2024年）6月間開始將話術劇本翻譯成日文，提供4名日籍嫌犯擔任話務手，並鎖定日籍被害人進行詐騙，期間還用AI假扮成日本警察，行徑相當誇張。經清查一共有8人受害，詐騙金額高達1865萬3667元。刑事局去（2025年）10月2日赴吉隆坡進行遣返勤務，將楊男等人遣返回國。據了解，該詐騙機房於前（2024年）6月間開始運作，主要由台籍53歲楊男指揮操控，其工作內容負責管理、話務指導、翻譯工作，並負責上網找詐騙被害人劇本，將內容翻譯成日文後，供日籍嫌犯做詐騙使用，而日籍嫌犯負責擔任詐騙話務手；另馬籍嫌犯則負責打雜事物。此外，若詐騙途中需要AI變臉假冒日本警察，再操作AI電腦，負責穿著日本警察制服對嘴、出示警官證等，以取得日籍被害人信任。馬來西亞警方接獲情資，表示有國人在吉隆坡境內籌組跨境詐欺機房，並鎖定日籍被害人進行詐騙。隨即通報刑事局國際刑警科，與馬、日警方共同合作偵辦，，由國際刑警科、駐馬來西亞聯絡組與駐日本聯絡組成立專案小組進行調查，於去（2025年）8月搜索該詐騙機房，一舉逮捕5名台籍嫌犯、4名日籍嫌犯及1名馬籍嫌犯，並查扣筆電3台、桌上型電腦1台、平板電腦3台、手機26部、日本警察制服1套、日本警察徽章2個、路由器1台等證物。刑事局於去（2025年）10月2日至吉隆坡執行台籍嫌犯遣返勤務，於桃園機場入境時將楊男在內等人拘提到案。其中4名嫌犯檢察官向法院聲請羈押獲准；另一名犯嫌限制住居、限制出境、出海，案依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。對此，刑事局呼籲，國人切勿心存僥倖赴海外從事電信詐騙等不法工作，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴。刑事局持續深化跨國情資交流及跨機關合作機制，強化境外詐欺犯罪查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全。