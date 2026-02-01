我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小賈斯汀（後）和老婆海莉感情非常穩定。（圖／翻攝自IG@lilbieber）

小賈斯汀（Justin Bieber）以專輯《SWAG》入圍第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）4項大獎，這也是他暌違4年登上大型頒獎典禮表演。回顧過去，小賈斯汀14歲就出道，一首經典名曲〈Baby〉在YouTube上有35億點擊，2014年時他就登上美國《富比士》排行，以年收25億元台幣，拿下「30歲以下名人收入」冠軍，賺得比泰勒絲還多。小賈斯汀14歲就出道，2011年開始，連續4年進入《富士比》世界百大名人權力榜前100名，2014年時更曾以年收25億元台幣，拿下30歲以下名人收入冠軍，第二名是團體1世代One Direction，第三名是泰勒絲。小賈斯汀的媽媽是加拿大知名電影製作人帕蒂·瑪麗特，他14歲時在YouTube上傳翻唱的歌曲因而被星探發掘，發行了自己的首張迷你專輯《我的全世界》獲得認可，2010年發行首張錄音室專輯《我的全世界2.0》，在許多國家取得銷售冠軍的成績，正式開啟了他的世界巡演，一首〈Baby〉更成為改變全球流行音樂版圖的神曲。不過2012年開始，小賈斯汀就開始出現各種爭議，他在巴拿馬演唱會前夕，到當地的俱樂部找了100名應召女郎伴遊，還在澳洲黃金海岸的飯店外牆噴漆，引發市長震怒。緊接著，小賈斯汀在阿根廷犯下偷竊、詐欺和侵入民宅等罪行，還在演唱會時踩阿根廷國旗，又在美國邁阿密吸食大麻、酒後駕車等，形象大受打擊。而同時他也和女友席琳娜·戈梅茲藕斷絲連，終於在2018年娶回超模女友海莉·鮑德溫，2024年生下兒子，從放蕩不羈的浪子變成暖爸。