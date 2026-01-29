我是廣告 請繼續往下閱讀

絕對能源集團以發行特別股的手法向316名投資人詐欺2.7億元，去年（2025）12月4日台北地檢署偵結起訴17名被告，對集團負責人邱志豪求刑18年，他移審交保才一個多月又遭到法辦，檢調掌握絕對能源在同一時期「左手賣股、右手賣幣」同步吸金，以虛擬貨幣的噱頭吸引被害人掏錢，這次偵辦的不法所得更為龐大，初估約50多億元，北檢今日指揮警調兵分9路搜索帶回9人，主嫌邱志豪將於晚間移送檢方複訊。根據了解，絕對能源鎖定虛擬資產作為詐騙標的，發行EGT幣、TBT幣，並開發一款名為「DEFI借貸平臺」的APP應用程式，標榜可協助開發「借貸智能合約」，投資者透過平台撮合放款，可賺年息36％至84％。絕對能源在2022年到2025年多次舉辦說明會，招攬近千人投資，非法吸金破50億元，全案涉及刑法的加重詐欺罪及違反銀行法。本案由高檢署發交北檢的「打詐預警中心」偵辦，檢察官今日指揮調查局台北市調查處、台北市警局大安分局執行第二波搜索，持法院核發的搜索票，搜索邱志豪等9人的住居所共9處，並拘提邱志豪等9名被告到案說明。