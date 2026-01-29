我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德13年前就想攀登台北101，然而當時受限環境因素及時空背景原因，導致不能成行。（圖／Netflix提供）

前口譯員揭密 2013年其實已來台勘察

賈永婕親自回應 錯過不代表沒有緣分

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）於本月25日成功徒手攀登台北101震撼全球，也讓台灣再度站上國際舞台焦點，然而這場看似一氣呵成的壯舉，其實背後藏著長達13年的等待與遺憾。隨著相關幕後故事被翻出，外界才發現，霍諾德早在2013年就曾有意挑戰台北101，卻因多重現實因素無法成行，直到多年後才終於圓夢。霍諾德的前口譯員「莎拉有譯見」近日透過社群發文回憶，指出2013年霍諾德與團隊其實已來過台灣，並將台北101列為直播攀爬的潛在目標之一，當時另一個候選地點則是杜拜的哈里發塔，她透露自己當年身兼霍諾德的口譯與台北聯絡窗口，實際參與前期溝通與場勘流程，對這段未竟之路至今仍印象深刻，也證實台灣並非臨時起意，而是早已存在於霍諾德的攀登藍圖之中。然而這項計畫最終未能實現，前口譯員坦言當年受到法規、安全評估、直播條件與整體時程等多重現實因素影響，團隊只能忍痛放棄台北101的方案，她回憶得知計畫喊停時，自己甚至忍不住落淚，因為那不只是霍諾德少了一次挑戰，更意味著台灣錯失了一次在全球觀眾面前亮相的珍貴機會，這段心聲曝光後，也讓不少網友感嘆：「如果當年成功，台灣可能更早被世界看見。」這段往事曝光後，也釣出賈永婕現身回應，她感性表示感謝霍諾德團隊當年的努力與付出，也謝謝他們讓霍諾德對台北留下深刻印象，她指出雖然2013年因條件未成熟而錯過，但並不代表緣分就此中斷，反而為後來的成功埋下伏筆，最終才能在2026年促成這場徒手攀登台北101的歷史時刻。賈永婕也在後續發文中透露，對於未能與霍諾德團隊好好道別感到有些遺憾，她形容這類國際級任務往往讓來自世界各地的菁英因共同目標短暫聚首，任務完成後便立刻奔赴下一站，甚至來不及好好說聲再見，她也透露目前團隊已著手籌劃下一波計畫，外界也期待這次成功經驗，能否為台北101帶來更多跨界合作與國際曝光的可能。