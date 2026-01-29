我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府公布豐康牧場7千多台斤禽流感蛋的流向，大部分被苗栗人吃下肚。（圖／台中市政府提供，2026.01.29）

台中市豐康牧場隱匿禽流感，被指控一邊運雞屍丟到苗栗、一邊出貨賣蛋，台中市政府追查該場今年1月1日以來售出的蛋品流向，確定售出7,125台斤，透過網路及實體通路賣給11家業者及85名個人買家，其中65%賣到苗栗，截至今天下午回收約17.51台斤，僅千分之2，估計大部分已吃下肚。台中市政府今（29）日下午在記者會中說明豐康牧場禽流感處置進度，衛生局長曾梓展表示，農業局27日現場封存約236台斤雞蛋。衛生局昨天與農業局聯合稽查，確認1月份售出7,125台斤，透過網路及實體通路販售給11家業者（含外縣市2家）及85名個人買家。衛生局已通知11家業者全數下架，並完成台中市9家業者實地稽查，市售端已無問題蛋品流通。此外，為維護消費者權益，已責令案場設置專責客服專線辦理退費事宜，且須每日回報回收進度。截至1月29日中午，已回收約17.51台斤。曾梓展表示，為了維護食安，市府主動公布今年的1月1日到27日蛋的流向，其中65%賣到苗栗縣。衛生局處置情形如下：28日通知台北市、苗栗縣衛生局及2家外縣市業者、電話通知台中市9家業者，並實地稽查台中地區農會供銷部，現場下架12台斤。今日實地稽查有雞樂園及7家餐飲業者，落實下架回收。