國民黨立委游顥提案修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，將救國團排除在附隨組織定義之外，不過民進黨與黨產會都反對，立法院長韓國瑜今（29）日召集協商，不過朝野仍無共識，預計將在明天立法院院會進行表決大戰。游顥表示，救國團則是公益組織，修法是還救國團公道，且就連民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱都曾擔任屏東縣救國團副主委，希望朝野能支持修法。民眾黨團副總召張啟楷也說，救國團是由國防部依法成立，曾經是政府單位，因此民眾黨支持國民黨團修法。不過鍾佳濱反駁，救國團做公益是後來的事，國民黨現在稱救國團是公益組織，是在抹滅現在救國團人員的努力。黨產會主委林峯正也說，黨產會長期調查後，並未發現任何國防部「依法」成立救國團的事證，當時確實是由國民黨成立，且即使在後來轉型公益團體，但不代表就沒有特權、不是附隨組織。因協商無共識，韓國瑜宣佈，將在30日院會處理。