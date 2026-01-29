我是廣告 請繼續往下閱讀

好心情全無！2025年8月29日，一名劉姓男子帶著母親乘坐商務艙出遊，怎料，他因不滿後座小孩狂踢椅背，家長卻不理不睬，氣得轉頭狠嗆：「信不信我宰了你！」雖然劉男辯稱只是制止小孩的氣話，並非針對個人，也沒打算動手，但台中地院審理後認為，劉男這樣的言論足以讓人感到害怕，加上遇到爭執時，應尋求列車長協助而非出言恐嚇，最後依恐嚇罪判處他拘役20天，可易科罰金。起訴書指出，2025年8月29日下午，一名劉姓男子搭乘高鐵825車次南下列車時，因不滿後座乘客陳女帶著的孩童頻繁踢他椅背，導致雙方爆發口角，沒想到劉男在一氣之下，竟轉頭對陳女嗆說「信不信我宰了你！」，導致她心生畏懼，隨後經鐵路警局台中分局獲報後將劉男送辦。案件偵辦期間，劉男坦承確實有跟陳女一方發生爭執，他解釋，當初為了帶媽媽出門散散心，特別花大錢買了比較貴的商務艙，沒想到坐在後面的小孩一直踢他椅背，家長卻完全不打算管。對此，劉男認為對方這種放任小孩的行為實在太離譜，當時只是因為被吵到受不了，想制止小孩的行為才脫口說出那些「氣話」，不是針對任何人，自己從頭到尾也都只有動口，絕對沒有任何肢體衝突或暴力舉動。台中地院審理後指出，依照劉男的智識經驗，理應清楚「信不信我宰了你」這種話，具有明顯的恐嚇意涵，客觀上足以讓人感到害怕，因此認定他確實有恐嚇意圖。中院認為，在大眾運輸工具上遇到孩童吵鬧，本來可以請列車長或服務人員幫忙解決，但劉男僅因情緒失控就出言恐嚇，行為確實不當，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役20天，可易科罰金。