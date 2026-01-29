我是廣告 請繼續往下閱讀

▲果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中楊奇煜（小煜）歷經離婚人生轉折後，每句都唱出真實情感。（圖 ／果陀劇場提供）

藝人楊奇煜（小煜）今（29）日與唐從聖、方宥心出席果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》彩排記者會，劇中大玩穿越時空與男團哏，但現實中昔日天團棒棒堂，去年去下金鐘獎，本來合體聲勢看好，卻因成員王子（邱勝翊）捲入桃色風波，成員小杰、威廉閃兵案，導致合體卡關。面對老戰友神隱多時，近期才低調在喜鵲娛樂尾牙現身，楊奇煜受訪時表示，就讓王子消失，暫時不要打擾他，也不方便代替他回應任何事情。在今日現場，楊奇煜飾演的角色穿越回2019年，台詞幽默點名當年紅透半邊天的F4與棒棒堂。棒棒堂在2025年底剛拿下金鐘綜藝主持人獎，合體聲量很高，無奈接連碰上團員兵役問題以及王子的婚外情爭議，讓粉絲期待落空。同劇前輩唐從聖見狀忍不住發揮機智，指著身旁的楊奇煜與演員鎮萬鈞笑稱，「雖然正版難合體，但這裡有這麼『棒』的演員，加我一個『唐』姓演員，乾脆我們原地重組『棒棒堂』算了！」楊奇煜表示，他對團體感情深厚，絕對不會拋下兄弟，「只要團員們想做這件事（合體），我就會跟著做。」關於神隱3個月、近日才在經紀公司春酒露面的王子，楊奇煜坦言雙方仍有聯絡，但對於好友深陷風波後的近況，他表示：「我也沒辦法代替他回答，你就讓他消失就好了啊。」希望外界給予空間。楊奇煜自2021年起與果陀劇場合作，陸續演出《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》，以及即將在31日登場的《生命中最美好的5分鐘》，場場熱賣、口碑不斷。他分享，這些年來自己的心境與作品產生了更深層的連結：「每一部戲都會隨著年紀、時勢而有不同感受，雖然台詞和歌詞變化不大，但對親情與愛情的過程，卻能體會得更深。」楊奇煜在去年離婚，現在他以家庭與工作為生活重心。他表示，每天送孩子出門上學前，親子都會一起打造專屬的愛的手勢，「就像一支球隊一樣集氣加油，給他們滿滿的動力，好好去上學。」送小孩上學的5分鐘，是他生命中最美好的5分鐘。