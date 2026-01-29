前女團gugudan成員Hana（本名：辛寶羅，最新藝名：辛衍抒）近況曝光，團體解散6年後，她悄悄轉換跑道，在國外當起空服員，消息一出立刻引發粉絲關注。Hana親自透過IG開QA與粉絲互動，否認移民傳聞，笑說自己只是「像洪吉童一樣到處跑」，也正式公開現在的身分，已不再是女偶像，而是一名外表看似光鮮亮麗，但實質上卻是很辛苦的空姐。
Hana當上空服員 每天飛來飛去像洪吉童
Hana近日在IG開啟問答，分享近期生活點滴，貼出多張在不同國家拍攝的照片，有粉絲好奇她是否移民，她直接回應：「我有像兔子一樣可愛的貓咪們，怎麼可能移民！」還順手曬出貓照澄清。接著被問到在國外做什麼、是不是去念書，她則用輕快語氣回答：「我是在當空服員工作，咻咻的像洪吉童一樣到處跑。」
不過轉行並非一路順風，Hana也坦率提到挫折感，特別是語言能力讓她吃了不少苦頭，「啊真的要多讀書才行，語言能力差到不行。」她也藉機更新個人檔案，清楚標註現在的職業，不再是女偶像，而是空服員，身分轉換得很澈底。
Hana分享轉換跑道心境 把不開心當成長的機會
也有粉絲問「當不得不做不喜歡的事情時，有沒有調適心態的小技巧」，Hana直言自己是會想盡辦法逃避不想做的事的人，「說我沒毅力也好，所以老實說，大概也幫不上什麼忙。」她不諱言討厭把時間與力氣花在不喜歡的事情上，看起來或許不負責任，但換個角度，其實是想把時間力氣更有效率的使用，所以會先把注意力放在其他替代方案上，如果真的怎麼躲都躲不掉，她也會選擇正面迎戰，把它當成一次成長的機會，撐過去後一定會覺得「那時候的我真的很了不起、很帥」，因為多少都能學到些什麼，甚至可能對未來真正想做的事產生正向影響。
她也補充，自己解決事情的過程其實一點都不體面，會煩躁到哭，會停下來，也會卡住，但即便如此，她仍承認一件事，只要真的開始去做，那種原本覺得很煩的情緒，反而會很神奇的慢慢消失。
回顧Hana的演藝經歷，她於2016年以女團gugudan成員身分出道展開活動，團體最終於2020年12月解散。解散後她轉往演員發展，曾以本名辛寶羅參與多部作品，之後也使用過辛衍抒這個名字活動。
資料來源：IG
