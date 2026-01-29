我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛雅（右）懷孕進入倒數，腳踩細高跟鞋跟老公萬先生（左）曬超美合照。（圖／愛雅辣呦提供）

孕期不適仍敬業 細高跟鞋上陣成挑戰

▲愛雅（右）坦言懷孕後已經很久不知道什麼是「一覺到天亮」。（圖／愛雅辣呦提供）

老公也「帶球」入鏡 夫妻默契成亮點

▲愛雅近期提告口出惡言的網友。（圖／愛雅辣呦提供）

黑白影像說故事 為未來留下溫度

被譽為「最美孕婦」的女星愛雅，近期正式進入孕期倒數階段，近期曬出與老公萬先生一同拍攝火辣孕婦寫真，還特地穿上細高跟鞋，為這孕期留下珍貴紀錄，夫妻倆在鏡頭前自然互動，畫面風格兼具時尚與情感溫度，每一張成品都宛如雜誌大片。愛雅透露，這次特別找來熟悉2人生活狀態的攝影師合作，能精準捕捉彼此之間的默契與情感流動，讓照片不只是造型漂亮，更是真實情緒的延伸。隨著肚子越來越大，愛雅坦言可以明顯感受到身體變化。愛雅直言尤其腹部壓迫膀胱導致夜晚頻尿，讓她忍不住苦笑表示，已經快忘記「一覺到天亮」是什麼感覺，也默默許願在生產前能好好睡上一晚，即便如此拍攝當天她仍挑戰久違的細跟高跟鞋，只為完成心中理想畫面，她笑說幸好平時有維持瑜珈習慣，體力與肌肉狀態都還撐得住，才能在鏡頭前展現孕期獨有的線條美感。相較於愛雅的鏡頭經驗，老公萬先生對拍攝其實相對陌生，不過在熟識的朋友掌鏡下他很快放鬆投入，呈現出最自然的一面。愛雅形容只要老公自在，自己與肚子裡的寶寶也能更安心地投入拍攝，整體氣氛十分和諧。拍攝過程中，夫妻倆還出現有趣插曲，萬先生索性「豁出去」和老婆一起「帶球」上陣，兩人彎腰都成問題，笑稱現在是「各自卡著一顆球」的狀態，畫面反而更真實可愛。在風格設定上，愛雅並未追求過度華麗，而是希望影像本身能自然說故事，因此特別選擇黑白色調作為主軸，她認為這樣的畫面即使多年後再回頭看，依然能感受到當下的情緒與溫度，而不會被流行元素限制，她也感性提到拍攝過程中寶寶十分「配合」，即使自己持續工作也沒有感到不適，彷彿默默陪伴她完成每一個階段，讓她能自在享受孕期的每一天。除了迎接新生命，愛雅近日也因不堪網路惡言攻擊選擇報警提告，展現母親的另一種堅定，她坦言成為母親後更清楚自己多了一項「保護」的責任，她強調孩子不是軟肋，而是盔甲，讓她在該站出來的時候毫不退縮。