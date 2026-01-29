我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體近年漲價缺貨嚴重，然而記憶體對AI而言是不可或缺的，輝達執行長黃仁勳今（29）日表示，記憶體對AI的未來至關重要，因為AI需要極快的處理速度來思考和應答，輝達是全球唯一一家與所有HBM供應商都合作的公司。黃仁勳今日下午一時左右抵達台北松山機場，一抵達就發三明治、養樂多給媒體，並親切替在場守候的粉絲簽名，媒體問他美光總裁梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也來到台灣，如何看待記憶體的重要性。黃仁勳表示，記憶體對AI的未來至關重要，因為AI需要極快的處理速度來思考和應答。此外，AI還需要長短期記憶來理解上下文，所以AI所需的記憶體量正在大幅增加。他強調，輝達是全球唯一一家與所有HBM供應商都合作的公司，他也很感謝 SK Hynix（SK海力士） 、三星，以及美光對輝達的支持。他還提到，這些供應商的產量將會大幅成長。另外，關於輝達目前產能狀況，黃仁勳提到，將有六款新晶片。他指出，Vera Rubin 是第一代AI超級電腦，它需要所有的晶片都是全新的。Vera CPU是新的、Rubin GPU也是新的，還有CXL特別網絡、NVLink切換器、Spectrum-X切換器，以及用於數據與安全處理的BlueField-4處理器。他說，目前每一款晶片都已經進入全面量產，他對台積電的執行力感到非常滿意，輝達一直與台積電緊密合作來擴大產能。輝達很幸運，「因為我們是第一家快速成長的AI基礎設施公司，所以我們有機會提前與台積電協調晶圓、CoWoS 封裝，還有跟美光、SK Hynix、三星協調HBM記憶體，以及與鴻海、廣達、緯創這些系統廠合作，需求真的非常強勁，但我們已經準備好了。」