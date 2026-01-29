董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，曾經獲選隊內人氣王冠軍，擁有32E完美水滴型上圍的她，被封「台灣第一美胸」。梓梓今（29）日分享一組上網球課的照片，穿緊身衣的她，藏不住魔鬼身材，大批網友歪樓喊：「看到妳很難專心看球！」
梓梓上網球課服裝太緊身 網友：根本不能專心看球
曝光的照片，梓梓紮著乾淨長馬尾，穿一件極度貼身的運動衣於網球場擺拍，可見她前凸後翹的身材曲線一覽無遺，尤其是傲人上圍、零贅肉腰身和結實鉛筆腿，配上甜美、陽光的笑容，宛如運動雜誌封面。
梓梓在配文寫下：「學網球的Day1，教練說我小天才！可是我覺得好難！」貼文才發布2小時，按讚數已經破萬，網友輪番激喊：「網球界的女王」、「我也覺得好難，看到妳就更難專心看球了」、「身材太好了」、「怎麼會有網球學員那麼迷人的」、「這樣只能專心看妳，不看球欸！」
梓梓澄清結婚又離婚謠言 雙峰被團員驗貨如假包換
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG
梓梓 董梓甯IG